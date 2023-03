Leichtathletik: Die LG Radolfzell als Ausrichter der Sportlerehrung der erfolgreichen Bezirksleichtathleten der letzten zwei Jahre lud die Athleten, Trainer, Eltern und Freunde der Vereine im Bezirk Hegau-Bodensee in die Homburghalle nach Stahringen ein. Die Organisatoren um Abteilungsleiter Michael Strittmatter und Vorstandsmitglied Tanja Kilgus an der Spitze hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt und sorgten mit tollen Ideen für einen abwechslungsreichen und spannenden Abend. Neben den eigentlichen Ehrungen, die von Denise Drechsler und David Kilgus gekonnt und mit viel Witz und Information durchgeführt wurden, sorgte eine Wäscheleine mit Fotos der Sportler, eine Photoecke für Erinnerungsfotos, interessante Interviews durch Stabhochsprung-Spezialist Ben Bichsel und ein Movie über das vergangene Jahr der LG Radolfzell für einen gelungenen Rahmen der Veranstaltung. Radolfzells Oberbürgermeister Simon Gröger, der die Ehrungen begleitete, gratulierte in der Begrüßung der LG Radolfzell für das große Engagement und betonte die Wichtigkeit des Sports in Radolfzell. Das leibliche Wohl kam mit einem „Mini-Gala-Menü“ und anschließenden Mixgetränken in der Bar nicht zu kurz.

Angefangen bei den jüngsten Leichtathleten, die tolle Erfolge vorweisen können, war die stärkste Gruppe beim Nachwuchs U16 vertreten. In diesem Alter beginnt die Kaderförderung und die über 20 Sportler und ihre starken Leistungen spiegeln das Teamdenken im Bezirk wieder, das mit gemeinsamen Trainingseinheiten und erfolgreichen Mannschaftswettkämpfen der Schlüssel zum Erfolg für alle ist. Die Stabhochsprungröhre mit dem Titel „Stabhochsprung Hegau-Bodensee“, die über der Bühne aufgehängt war, ist Sinnbild dieser Entwicklung, bei der in diesem Jahr zahlreiche U16-Athleten in den Baden-Württembergischen Nachwuchskader berufen wurden.

Das Sahnehäubchen der Ehrungen war die Kür der Sportler des Jahres für die vergangene Saison, bei der für jeden Sportler eine Laudatio gehalten wurde. In den Kategorien Nachwuchs, Aktive, Senioren und Mannschaften konnten erfolgreiche Sportler bis hin zu Deutschen und internationalen Meisterschaften geehrt werden.

Der gelungene Abend mit viel Lob für den Veranstalter LG Radolfzell gibt der Leichtathletikfamilie sicher Auftrieb für die anstehende Saison, die nächste Woche in Radolfzell mit einem Werfertag starten wird. Nach den Osterferien stehen dann die Bahneröffnung in Engen, die erste Kinderleichtathletik-Entscheidung und der erste Durchgang des BW Stabi-Cups 2023 ebenfalls in Engen auf dem Programm (her)