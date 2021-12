Fußball vor 17 Stunden

Aus der südbadischen Landesliga in die College-Elite: Jan Küpper und sein amerikanischer Fußball-Traum

Vor fünf Jahren stand Jan Küpper noch bei der SG Dettingen-Dingelsdorf zwischen den Pfosten, in der Zwischenzeit ist der frühere Jugendspieler des SC Gottmadingen-Bietingen in den USA durchgestartet. In seinem letzten Jahr an der Milligan University wurde der 23-Jährige als Academic All-America of the Year ausgezeichnet.