von unserer Sportredaktion

Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TG Saar 18:65. – Die Saarländer waren mit ihrem stärksten Aufgebot an den Hohentwiel gereist. Angeführt von den deutschen Nationalmannschaftsturnern Lukas Dauser, Felix Remuta und dem ukrainischen Olympiasieger Oleg Verniaiev wollten sie in diesem Jahr gegen den Außenseiter StTV Singen nicht mehr wie im vergangenen Jahr in Bedrängnis geraten. Von Beginn an turnten die Gäste hochkonzentriert und hoch motiviert. Doch auch der StTV Singen hatte zum Bundesliga-Auftakt einiges vor.

Christian Dehm legte am Boden mit einer neuen, schwierigeren Übung vor. Sein Gegner Waldemar Eichhorn konterte jedoch mit einer sehr sicheren und sauberen Übung und erhielt drei Scores. Weder Luca Pollin noch Julian Weller vermochten gegen ihre starken Gegner zu punkten. Einzig der Schweizer Gastturner der Singener, Benjamin Gischard, holte einen Punkt am Boden. Somit wurde mit 1:10 aus Sicht der Heimmannschaft ans Pauschenpferd gewechselt, eigentlich eines der stärksten Geräte der Singener. An diesem Tag konnten die Singener Pauschenpferdspezialisten Tim Leitenmair und Daniel Popescu aber keine weiteren Punkte für ihr Team holen. Somit ging auch das zweite Gerät mit 12:0 an die Gäste. Und auch an den Ringen sollte das Heimteam trotz guter Leistungen leer ausgehen. Matthias Mayer legte als erster Turner mit einer soliden Übung vor. Er blieb jedoch genauso ohne Punkte wie Marco Pfyl und Luca Pollin, der gegen den Ukrainer Oleg Verniaiev chancenlos blieb.

Beim Zwischenstand von 1:38 Scores für die TG Saar ging es in die 20-minütige Pause. Am vierten Gerät, dem Sprung, wollte der StTV Singen unbedingt punkten und die ersten Gerätepunkte einfahren. Die TG Saar legte mit Felix Remuta vor. Die zweieinhalbfache Schraube wurde von Luca Pollin mit einem sehr sauberen Kasamatsu gekontert. Deswegen gingen nur drei Scores auf das Konto der Saarländer. Oleg Verniaiev erhöhte für die Gäste mit einem tollen Dreifach-Salto um vier Scores auf insgesamt sieben. Aber jetzt kam der StTV Singen und legte mit Julian Weller und Benjamin Gischard vor. Die beiden holten zusammen acht Scores, was den ersten Gerätegewinn mit 8:7 bedeutete und großen Jubel in der Halle auslöste.

Bei den nächsten beiden Geräten kehrte dann allerdings wieder Ernüchterung ein. Der Barren wurde von den Gästen dominiert. Lukas Dauser und Olympiasieger Oleg Verniaiev holten den Sieg für die TG Saar. Das abschließende Reck-Turnen wurde dann zum Hochgenuss für die Zuschauer. Angeführt vom Schweizer Marco Pfyl, der drei Punkte erturnte, hätte es dem StTV fast noch zum Punktegewinn gereicht. So aber kassierte das Singener Turnteam im ersten Bundesliga-Wettkampf eine deftige 18:65-Heimniederlage. „Die Jungs können trotzdem stolz auf ihre Leistung sein“, meinte StTV-Trainer Axel Leitenmair. Bereits am nächsten Samstag, 17 Uhr, steht der zweite Heimwettkampf gegen den TuS Vinnhorst an. Karten dazu können unter info@sttv-singen.de bestellt werden.