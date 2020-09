von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Spfr Dorfmerkingen (Mittwoch, 18 Uhr). – Dorfmerkingen, ein Teilort der Gemeinde Neresheim, ist der kleinste Oberliga-Standort mit gerade einmal 1022 Einwohnern. Am Mittwochabend ist der Club von der Ostalb zu Gast auf der Talwiese – was anspruchsvolle 500 Kilometer für Hin- und Rückfahrt an einem Mittwochnachmittag bedeutet.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen sind mit ihrem erfahrenen Trainer Helmut Dieterle, Ex-Profi beim VfB Stuttgart, ganz hervorragend in diese Saison gestartet. Mit 10:1 Toren und zehn Punkten war Dorfmerkingen nach vier Spielen ganz vorne mit dabei. Am letzten Spieltag musste das Team allerdings die erste Niederlage hinnehmen. Das 0:3 in Pforzheim war jedoch bei weitem keine klare Angelegenheit, sondern über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende stufte Helmut Dieterle die Niederlage als verdient ein, weil seine Mannschaft das Fußballspielen eingestellt habe. Beim Spiel in Rielasingen muss er auf Mittelfeldspieler Maximilian Eiselt verzichten, der als Anstifter einer Rudelbildung die Rote Karte gesehen hat.

Für Michael Schilling, Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen, sind die Württemberger eine gut eingespielte Mannschaft, die mit routinierten Spielern gespickt ist. Im Tor steht der 35-jährige Christian Zech, im Mittelfeld agiert der gleichaltrige Marc Gallego, der beim FSV Frankfurt in der zweiten Bundesliga spielte und bei diversen Vereinen rund 200 Regionalligaspiele absolvierte. Ganz vorne bringt der langjährige Torjäger Daniel Nietzer (30) jede Menge Erfahrung mit ein.

Nach jetzigem Stand fallen bei den Gastgebern Maximilian Bienger (im Aufbautraining) und der erkrankte Neuzugang Fabio Moreno Fell aus. Christoph Matt und Nico Kunze könnten nach ihren Muskelverletzungen wieder in den Kader zurückkehren. Michael Schilling will mit seiner Mannschaft an die beiden erfolgreichen Heimspiele anknüpfen und den ersten Teil des Heimspiel-Doppelpacks (am Sonntag gastiert um 15 Uhr die TSG Backnang auf der Rielasinger Talwiese) erfolgreich gestalten. (te)