Südbadenliga: TV Ehingen – TuS Altenheim 29:27 (14:12). – Der TV Ehingen hat das hart umkämpfte Spiel gegen den Favoriten aus Altenheim mit einer bärenstarken Leistung gewonnen und grüßt nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze.

Es war ein verdienter Sieg, wie auch Trainer Erich Merk bemerkte: „Derjenige der heute den Sieg unbedingt wollte, der hat auch das Spiel gewonnen.“ Ein direktes Lob an seine Mannschaft, die in keiner Phase die Konzentration herunterfahren durfte. Altenheim war der erwartet starke Gegner, der die Ehinger Abwehr zur Schwerstarbeit zwang.

Von der 9. Minute an lag Ehingen immer mit einem oder zwei Toren in Führung. Nach dem 5:5 zogen die Hegauer auf 14:9 (24.) davon, ehe es beim Stand von 14:12 in die Halbzeit ging. Die Gäste glichen in der 44. Minute zum 19:19 aus und gingen sieben Minuten später beim Stand 22:23 in Führung. Ehingen legte eine Schippe drauf und gewann die Partie.

„Es ist die Motivation, Südbadenliga spielen zu dürfen“, sagte Abteilungsleiter Harald Schütz. „Für diese junge Truppe gibt dieser Umstand noch weitere Kräfte frei, und das hat man heute gesehen.“(js)

TV Ehingen: Merk, Kiyici (Tor); Dannenmayer, Preter, Hosu (1), Stodtko, Gaie (6/3), Küchler (5), Hohlwegler, Frederiksen, Schmidt (3), Plesse (6), Gessler (4), Galic (4).