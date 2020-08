Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FV Lörrach-Brombach (Mittwoch, 26. August, 19 Uhr, Kunstrasenplatz Talwiese). – Nur vier Tage nach dem beeindruckenden Abschluss der Saison 19/20 startet der frischgebackene südbadische Pokalsieger mit einem Heimspiel in seine zweite Oberligasaison. Allerdings gelten auch im Duell gegen den Aufsteiger die strengen Hygieneauflagen und eine Zuschauerbegrenzung.

Schwung aus dem Pokalsieg in die Saison mitnehmen

„Wir möchten den Schwung aus dem Pokalsieg mit in die Meisterschaft nehmen und wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, ging der Blick des Rielasinger Trainers Michael Schilling schon kurz nach dem Pokalgewinn am Samstag in Richtung Oberliga. Die Art und Weise, wie sich die Rielasinger nicht nur im Pokalfinale sondern insgesamt im Jahr 2020 präsentiert hatten, liefert Grund für Optimismus, obwohl man sich angesichts der Abgänge der Offensivkräfte Nedzad Plavci, Silvio Battaglia und Christian Mauersberger zunächst sicherlich Sorgen um den Oberligisten aus dem Hegau machen musste.

Aber Ivo Colic, der vor einem Jahr aus Sindelfingen gekommen war, hat sich im defensiven Mittelfeld hervorragend zum Leistungsträger entwickelt. Er wirkt allerdings ab und an noch etwas übermotiviert. Und war vor der Winterpause die Rielasinger Abwehr noch anfällig, mischten sich zu oft Leichtsinnsfehler in ihr Spiel ein, so hat sie mit Daniel Niedermann, der im Winter vom FC 08 Villingen kam, deutlich an Sicherheit gewonnen.

Starker Defensivverbund

Als Glücksgriff könnte sich in Sachen Stabilität auch ein weiterer Ex-Villinger entwickeln – Daniel Wehrle. Wehrle, seit Samstag dreifacher Pokalgewinner, agiert auf der Sechserposition unaufgeregt und zweikampfstark. Insgesamt zeigt die Tatsache, dass FCR-Keeper Dennis Klose seit der Corona-Pause keinen Ball in Pflichtspielen aus dem Netz holen musste, dass der Defensivverbund der Schilling-Elf im oft als schwerer empfundenen zweiten Jahr nach dem Aufstieg zur Trumpfkarte werden kann.

Aber auch offensiv hat der 1. FC Rielasingen-Arlen in der Saison 20/21 etwas zu bieten. Gianluca Wellhäuser zeigte im Pokalfinale eindrucksvoll, dass mit ihm in dieser Spielzeit zu rechnen ist. Und der Japaner Ryotaro Tomizawa, im Halbfinale noch eingewechselt, hat sich in kurzer Zeit einen Stammplatz auf der Außenbahn erarbeitet und setzte zuletzt einige Offensivakzente.

Allerdings hat Schilling nicht vor, den Spielstil, hoch zu stehen und den Gegner früh unter Druck zu setzen, gravierend zu ändern: „Ein Personalwechsel bedeutet nicht zugleich einen Stil- oder Strategiewechsel“, sagt der FCR-Coach.

Schwer fällt es, den ersten Rielasinger Saison-Gegner, den FV Lörrach-Brombach, einzuordnen. Auch Schillings Einstufung – „Lörrach hat eine gute Mannschaft und einen tollen Trainer!“ – fällt eher allgemein aus. Lörrachs Trainer Erkan Aktas hat – ähnlich wie Schilling – Erfahrungen im Schweizer Juniorenbereich gesammelt. 2017 stieg der aus einer Fusion im Jahr 2011 erwachsene Club aus dem Dreiländereck in die Verbandsliga auf, die er durch das vorzeitige Saison-Ende vor dem Offenburger FV und dem Kehler FV als „Abbruch-Meister“ in Richtung Oberliga verlassen durfte.

Beeindruckend dabei die Bilanz von nur 16 Gegentreffer in 18 Verbandsligaspielen – es darf daher mit einem defensiv starken Gast gerechnet werden, der noch von der Aufstiegseuphorie getragen wird.