Ab Donnerstag, 13. April, gehen die Vielseitigkeitsreiter auf dem Weiherhof in Radolfzell-Böhringen an den Start. Bei diesem internationalen Turnier mit Teilnehmern aus zehn Nationen werden zwei Prüfungen geritten, eine CIC**-S und eine CIC***-S, wobei CIC für Concours Complett International steht. Die Sterne kennzeichnen den Schwierigkeitsgrad, das S bedeutet Short, also kurz.

Der Zeitplan Donnerstag und Freitag: von 8 Uhr bis 17 Uhr Dressur.

Samstag: ab 9 Uhr Geländeprüfung.

Sonntag: ab 9 Uhr Springprüfung

Zunächst starten die 160 Teilnehmer am Donnerstag ab 8 Uhr in die Dressurprüfungen, die auch noch am Freitag geritten werden. Die Dressur kann schon vorentscheidend sein. Wer hier zu viele Minuspunkte bekommt, hat kaum eine Möglichkeit, sich vorne zu platzieren. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass immer mehr Vielseitigkeitsreiter sich zu sehr guten Dressurreitern entwickelt haben und durchaus in der Lage sind, bei reinen Dressurprüfungen vorne mitzureiten.

Porträt Ein Leben für den Pferdesport: Felix Vogg ist einer der besten Reiter der Region Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag ab 9 Uhr beginnt das sogenannte Herzstück einer jeder Vielseitigkeit – die Geländeprüfung. Zwei Strecken stehen zur Verfügung. In der Zwei-Sterne- Prüfung geht es über 21 feste Hindernisse mit etlichen Kombinationen. Die Grundgeschwindigkeit, die geritten werden muss, um in der Zeit zu bleiben, liegt bei 520 Meter pro Minute, und dies auf einer Strecke von 2,8 Kilometern – soviel zum Thema „kurz“. Noch länger wird es für die Teilnehmer der Drei-Sterne-Prüfung. Hier sind 3,2 Kilometer zu absolvieren, es geht über 22 Hindernisse bei einem Grundtempo von 550 Meter pro Minute.

Die richtige Dosierung finden

Kondition von Pferd und Reiter sind gefragt, ebenso muss die Konzentration hochgehalten werden. Geländeprüfungen sind kein wildes Tempogebolze, sondern verlangen vom Reiter, die richtige Dosierung zu finden. Bei manchen Hindernissen ist es sinnvoll, vorher das Tempo rauszunehmen, bei anderen wiederum sollte man eher mit vollem Tempo drüber gehen. Zwischen den Hindernissen liegen öfters längere Galoppstrecken, die jedoch nicht dazu führen sollten, zu schnell zu reiten, da dies Kraft kosten könnte, die dann am Ende fehlt. Rüdiger Rau zeichnet sich für die Geländestrecke verantwortlich.

Felix Vogg gilt als Favorit

Am Sonntag geht es zunächst mit der Verfassungsprüfung für die Pferde los. Es folgen die abschließenden Springprüfungen, die in umgedrehter Reihenfolge des Zwischentableaus geritten werden. Auf dem Weiherhof am Start ist wieder der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister Michael Jung, der in diesem Jahr allerdings nur bedingt zu den Favoriten zählen dürfte.

Gehört zu den Favoriten: Felix Vogg, Lokalmatador auf dem Weiherhof. | Bild: Nico Talenta

Großer Favorit ist Felix Vogg, der im vergangenen Jahr auf „Colero“ eine Fünf-Sterne-Prüfung in Luhmühlen gewinnen konnte und dem als Lokalmatador das Geläuf bestens bekannt ist. Doch die internationale Konkurrenz ist stark, sodass am Ende auch ganz andere auf dem Siegertreppchen stehen könnten. Es wird also wieder spannend auf dem Weiherhof beim größten regionalen Reitturnier.