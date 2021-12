Fussball vor 15 Stunden

Auch für den 1. FC Rielasingen-Arlen ruht in diesem Jahr der Ball – die Oberliga in Baden-Württemberg geht in die vorzeitige Winterpause

Die Oberliga-Saison in Baden-Württemberg ruht. Die Fußballverbände in Baden und Württemberg haben entschieden, sämtliche ab dem 4. Dezember bis zum Jahresende 2021 angesetzten Verbandsspiele abzusetzen und in das neue Jahr zu verlegen.