Fußball: Am 7. und 8. August sollen die ersten Punktspiele der Saison 2021/2022 für die Amateurfußballer am Bodensee angepfiffen werden. So sieht es der Rahmenterminkalender vor, den Konrad Matheis, Vorsitzender des Fußball-Bezirks, für die Bezirksliga und die Kreisligen veröffentlicht hat.

Bezirksliga-Start am 14./15. August

Da der CFE Independiente Singen aus dem Spielbetrieb ausscheidet und kein anderer Verein nachrücken wird, ist als aktueller Termin bei den Männern das Wochenende 14./15. August vorgesehen für die Bezirksliga und alle Staffeln mit mehr als 14 Mannschaften, für die übrigen Staffeln der 28./29. August.

Der Start der Winterpause ist derzeit gestaffelt geplant ab Mitte November bis Anfang Dezember, Wiederbeginn ab Mitte März 2022. Der letzte Spieltag aller Staffeln ist derzeit auf dem 11./12. Juni 2022 terminiert, da danach noch bis zum Monatsende Auf- und Abstiegsspiele auszutragen sind.

Etwas mehr Zeit lassen können sich die Frauen, deren Spielbetrieb erst am 18./19. September aufgenommen werden und bis Ende November/Anfang Dezember dauern soll. Im Frühjahr 2022 soll hier der Spielbetrieb je nach Staffelgröße zwischen dem 12. März und dem 11. April wieder starten. Auch hier folgt der Schlusspfiff am 11./12. Juni 2022 mit anschließenden Auf- und Abstiegsspielen.

Bezirksvorsitzender Konrad Mattheis weist darauf hin, dass die Termine natürlich nur unter dem Vorbehalt gelten können, dass die Pandemie-Entwicklung und die politischen Entscheidungsträger den Spielbetrieb zulassen. (kha)