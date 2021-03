Vor zwei Jahren fand die letzte Junioren-Weltmeisterschaft im Telemark statt. Und daran erinnert sich Anne Keßler aus Unteruhldingen noch ganz genau: Damals hat sie alle überrascht und wurde mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille erfolgreichste Athletin aus dem deutschen Team.

Sie kennt also das Gefühl, auf dem Treppchen stehen zu dürfen. Und genau dieses Gefühl möchte sie diese Woche wieder erleben, denn im schweizerischen Melchsee-Frutt findet die diesjährige Junioren-Weltmeisterschaft statt. Im vergangenen Jahr fiel sie der Corona-Pandemie zum Opfer.

Allerdings sind die Vorzeichen ganz anders als vor zwei Jahren, denn damals reiste Anne Keßler nicht unbedingt als Favoritin an. Das ist dieses Mal anders. Alle wissen, was sie kann.

Die Athletinnen, die damals vor ihr auf dem Podest waren, sind mittlerweile nicht mehr im Juniorinnenbereich aktiv, sodass sie als eine der Top-Favoritinnen an den Start gehen wird. „Es wird darauf ankommen, mental stark zu sein“, sagt sie selbst. „Die Erwartungen sind natürlich ganz andere als vor zwei Jahren.“

Sie gehört in allen Disziplinen zu den Medaillenkandidaten

Die Devise ist klar: „Ich werde in jeden Rennen volles Risiko geben“, sagt Anne Keßler. „Das muss ich auch, denn die Konkurrenz ist vielleicht nicht mehr älter, aber keinesfalls schwächer.“

Von der Papierform her ist klar, dass die für den DAV Überlingen startende Telemarkerin durchaus ganz oben stehen müsste. Aber im Sport müsse eben bei jedem Rennen eine ganze Menge zusammenkommen, dass es für einen Sieg reiche, betont die 19-Jährige. Und bei internationalen Meisterschaften sei es noch einmal schwieriger.

Dass sie gut in Form ist, hat sie in der diesjährigen Weltcup-Saison bei den Damen bewiesen. Trotz der schwierigen Situation der Pandemie wurden Rennen in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz ausgetragen. Am vergangenen Wochenende war das Weltcup-Finale in Thyon in der Schweiz.

Dabei holte sie im Classic Rang elf und im Sprint Platz 13. Der Parallel-Sprint, die Lieblingsdisziplin von Anne Kessler, musste witterungsbedingt ausfallen. Im Gesamtweltcup landete die Unteruhldingerin damit auf Platz 13. In den Disziplinen sah es so aus, dass sie im Classic auf Platz 16 und im Sprint auf Rang 13 lag. Im Parallel-Sprint holte sie als Neunte sogar eine Top-Ten-Platzierung.

Anne Keßler ist bereits seit Montag in der Schweiz und wird ab heute um Medaillen fahren. Zunächst steht der Sprint auf dem Programm, dann folgt die Classic-Disziplin, in der man vor allem Kondition benötigt, und zum Abschluss findet der Parallel-Sprint statt.

Und genau hier hofft sie auf einen Erfolg: „Der Parallel-Sprint ist meine absolute Lieblingsdisziplin“, so die 19-Jährige. „Da geht es Frau gegen Frau, was besonders viel Spaß macht, und am Ende weiß man sofort, wer vorne ist.“