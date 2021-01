Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Das galt auch für den Weltcup im Telemark-Skifahren in Oberjoch. Da die Rennen in Slowenien, die eigentlich eine Woche später stattfinden sollten, bereits abgesagt wurden, hat man diese kurzerhand an das viertägigen Event in Bad Hindelang im Oberallgäu drangehängt.

Damit hatten die Athleten ein wahres Mammutprogramm zu absolvieren: In fünf Tagen standen sechs Rennen in drei Disziplinen auf dem Programm. Neben dem Sprint gab es Parallel Sprint und Classic.

Mit dabei war auch die Sportlerin des Jahres 2020 aus Überlingen, Anne Katharina Kessler, die in Unteruhldingen lebt. „Trotz dieser sehr engen Taktung, habe ich es geschafft, mich körperlich fit zu halten“, sagt sie selbst über die vielen Rennen und resümiert: „Ich war mit meiner Leistung ganz zufrieden.“

Auch wenn sie sich körperlich fit war, schlich sich in den Rennen immer wieder der eine oder andere Fehler ein. Dies hatte zur Folge, dass gegen sie Strafsekunden ausgesprochen wurden.

Überraschung im Achtelfinale

Dennoch konnte sie vor allem in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Parallel Sprint, überzeugen. Nach einem 13. Platz in der Qualifikation schaffte sie im Achtelfinale die Überraschung und setzte sich gegen Martina Wyss durch, eine der Podiumskandidatinnen aus der Schweiz.

Erst im Viertelfinale war dann gegen ihre Mannschaftskameradin Kathrin Reischmann Endstation, sodass Anne Katharina Kessler Platz acht belegte – ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis.

Bei den beiden Classic-Rennen, der Langdistanz im Telemarken, kam die Unteruhldingerin auf die Plätze 12 und 15, so dass sie auch hier für die Weltrangliste wichtige Punkte sammeln konnte. Hier liegt sie momentan auf dem 13. Platz, in der Wertung des Parallel-Slaloms sogar auf Rang neun.

Insgesamt waren 19 Teilnehmerinnen aus sieben Nationen am Start. Anne Katharina Kessler zählte zu den jüngsten Telemarkerinnen überhaupt.