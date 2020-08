Zwar hat der Organisator der Überlinger Tennisturniere, Markus Dufner, in diesem Jahr Pech mit der Corona-Krise, sodass es zwar kein ITF-Future-Turnier um Weltranglistenpunkte am Bodenseeufer gibt, dafür aber geben sich deutsche Spitzenspieler schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ein Stelldichein in Überlingen.

Nach den „Tannenhof Resort German Men‘s Series“ im Juni geht es seit Mittwoch beim „Volksbank Überlingen Cup“ um Punkte für die deutsche Rangliste. Und blickt man auf die Weltranglistenplatzierungen von Peter Torebko & Co., dann kann man feststellen, dass das Niveau im Vergleich zu den internationalen Turnieren der Vorjahre keineswegs gesunken ist.

Denn die besten vier Spieler des Überlinger Turniers stehen unter den Top 30 in Deutschland und unter den Top 500 weltweit, die in Überlingen gesetzten acht Spieler sind unter den besten 60 der aktuellen deutschen Rangliste zu finden.

In der Qualifikation, die am Mittwoch und Donnerstag gespielt wurde, und in der ersten Runde des Hauptfeldes ließen eine ganze Reihe von Youngstern aus dem Jahrgang 2003 aufhorchen. Mit Max Rehberg, Mika Lipp und Philip Florig zogen gleich drei der schon in DTB-Kadern spielenden Talente mit Zwei-Satz-Siegen in die zweite Runde des Hauptfelds ein, wo sie dann allerdings auf die etablierten „Stammgäste“ in Überlingen trafen.

Mika Lipp. | Bild: Jürgen Rössler

So war etwa für den in Runde eins stark aufspielenden Florig die Hürde Sebastian Fanselow (Nummer 28 der DTB-Rangliste) dann doch zu hoch. Ebenso erging es Lipp, der nach einem souveränen Erstrundensieg auf den Turnierfavoriten Peter Torebko traf.

Der neue Trainer des TC Überlingen und Sieger des Turniers im Juni ließ mit einem 6:4/6:1-Erfolg nichts anbrennen und darf somit auf seinen zweiten Turniersieg in Überlingen innerhalb eines Jahres hoffen.

Der für den TC Überlingen spielende Moritz Steinmann konnte seinen Heimvorteil in der Qualifikation nutzen und zog mit zwei Siegen in die erste Hauptrunde ein. Dort traf er in einem clubinternen Duell auf Marco Jäger, der mit einer Wildcard im Hauptfeld stand. Steinmann nutzte seinen guten Lauf zu einem 6:1/6:2-Sieg.

In der zweiten Runde traf er mit dem Konstanzer René Schulte auf einen guten Bekannten, denn Steinmann ist Trainer in Schultes Tennisbase in Singen. Nicht zuletzt dank seines starken Aufschlags setzte sich Schulte, der vor drei Jahren an der Seite von Peter Torebko die Doppel-Konkurrenz beim ITF-Future-Turnier in Überlingen gewonnen hatte, mit 6:1/6:2 durch.

Moritz Steinmann. | Bild: Jürgen Rössler

Statt eines über eine Woche dauernden Turniers zieht Dufner mit seinem Team die Veranstaltung in fünf Tagen auf den Anlagen des TC Überlingen und des TC Altbirnau durch. Sportlich wurde der Rahmen deutlich abgespeckt, so entfällt diesmal etwa die Doppelkonkurrenz, und auch die Zuschauerzahlen wurden auf maximal 200 Gäste auf der Anlage reduziert.

Die Hygienemaßnahmen sorgen jedoch trotz einer gewissen Turnierroutine für reichlich Arbeit hinter den Kulissen.

Auf den Rängen wird auf Abstände geachtet. | Bild: Jürgen Rössler

Für Markus Dufner ist aber wichtig, auch in diesem Jahr sportlich präsent zu sein und Spielern, Sponsoren, Zuschauern, aber auch dem Verband Verlässlichkeit und Kontinuität zu signalisieren. Bisher scheint das Hygienekonzept zu passen, und auch das sportliche Niveau kann sich sehen lassen.

Wer sich die 1333 Punkte für die deutsche Rangliste gutschreiben kann und zudem noch ein Preisgeld über 2500 Euro kassiert, das entscheidet sich im Finale am Sonntag. Ob der Sport wieder ein Schritt näher zur Normalität findet, das kann in Coronazeiten allerdings erst einige Tage später bewertet werden.