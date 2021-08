Fußball vor 7 Stunden

Aktivposten im Mittelfeld: Der erst 18-jährige David Fritz steuerte für den SC Pfullendorf II beim Remis gegen den TuS Immenstaad nicht nur einen Treffer bei

In der Kreisliga A, Staffel 3, haben sich am vergangenen Wochenende die beiden Aufstiegsaspiranten SC Pfullendorf II und der TuS Immenstaad 3:3 getrennt. Mit von der Partie war auch der 18 Jahre alte David Fritz, der noch in der A-Jugend spielen dürfte, aber auch in der Verbandsliga bereits Einsätze gesammelt hat. „David ist ein sehr talentierter Spieler, der alles mitbringt“, sagt Bahadir Livgökmen, Trainer der U21 des SCP.