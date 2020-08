Eigentlich lief das Rennwochenende am Nürburgring perfekt für das Meßkircher Geschwisterpaar Michelle und Mike Halder. Beide lieferten ein perfektes Qualifying ab. Mike Halder sicherte sich im Rennen den zweiten Rang hinter Gaststarter Nobert Michelisz. Seine Schwester Michelle belegte Platz vier hinter dem weiteren Gaststarter Andreas Bäckmann. Da Gaststarter außer Punktekonkurrenz fahren, erreichten die Meßkircher damit die Plätze eins und zwei.

Dann der große Knall: Mike Halder wurde nach der technischen Überprüfung durch die Sportkommissare disqualifiziert. Halder hatte nach dem Rennen seinen Honda Civic FK 7 TCR wie immer im Parc Ferme abgestellt und die Feuerlöschanlage auf die Stellung „Testmode“ gestellt – „so wie immer“, wie Halder beteuert. Die Rennkommissare bewerteten dies aber als Vergehen, da die Anlage nicht aktiviert gewesen sei. Mit der Disqualifikation als bittere Konsequenz für den jungen Meßkircher Rennfahrer.

Laut technischem Reglement der ADAC TCR-Germany Serie darf die Feuerlöschanlage während der ganzen Rennveranstaltung nicht ausgeschaltet werden. Auch nicht, wenn das Fahrzeug im Teamzelt für Training, Qualifikation und Rennen vorbereitet wird. Was aber von den Teams in der Realität kaum einzuhalten ist.

Aus Sicherheitsgründen wird die Anlage in der Regel bei diesen Arbeiten deaktiviert. Denn: Eine kleine Unachtsamkeit in der Nähe des Auslöseknopfes und die Löschanlage geht los, was eine riesige Säuberungsaktion im Fahrzeuginneren und im Motorraum zur Folge hat.

Für Mike Halder, der schon seit längerer Zeit angesichts von vielen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten mit den Koordinatoren der Rennserie ADAC TCR-Germany unzufrieden war, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Wir wollen Rennen fahren. Die ständigen Diskussionen vor und nach den Rennen haben keinen Sinn. Aus diesem Grund haben wir uns aus der Serie zurückgezogen“, erklärte Halder.

„Für meine Schwester tut es mir leid, da sie bis jetzt eine tolle Vorstellung abgegeben hat. Wir planen, in einer anderen Rennserie an den Start zu gehen und warten auf die Zusage“, blickt der Meßkircher in die Zukunft. (meh)