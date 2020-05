Tischtennis: Mit einer prominenten Verstärkung kann der TTC Mühlhausen aufwarten: In der nächsten Saison geht der Waliser Adam Robertson für die Hegauer an die Platten. Robertson war beim TTC Singen in der abgebrochenen Regionalliga-Saison einer der Topspieler der Liga und wird nun für Mühlhausen in der Badenliga starten. Mit Damian Zech, der vom TTC Küst (bei Würzburg) kommt, hat der TTC Mühlhausen zudem einen weiteren neuen Spieler im Kader für die Saison 2020/2021. „Adam ist auf uns zugekommen“, erzählt Georg Winkler vom TTC Mühlhausen. „Wir sind natürlich froh, einen solchen Hochkaräter bei uns begrüßen zu dürfen. Und auch Damian Zech macht einen vielversprechenden Eindruck“, freut sich Winkler.

Video: privat

Weitere Abgänge beim TTC Singen

Beim TTC Singen dagegen muss man neben Topspieler Adam Robertson noch weitere Abgänge hinnehmen. Den Regionalliga-Absteiger verlassen werden auch Roman Rosenberg, der beim SV Bohlingen eine neue Herausforderung sucht, Jan-Philip Danneger (studiumsbedingt) sowie Rolf-Dieter Loss, der etwas kürzer treten und keine Ligaspiele mehr bestreiten will.

„Wir wollen uns aber sowieso neu ausrichten beim TTC Singen„, erklärt Vorsitzender Stefan Goldberg. „Der Aufwand und der Ertrag in der Regionalliga standen in keinem Verhältnis zueinander“, erklärt Goldberg. In welcher Liga der Club in der neuen Saison antreten wird, steht noch nicht fest. Eigentlich wäre der TTC Singen nach dem Regionalliga-Abstieg in der Oberliga startberechtigt. Goldberg schließt aber auch nicht aus, dass eine Liga tiefer in der Badenliga ein Neuanfang gestartet werden könnte.