Handball, Oberliga, TV Weilstetten – HSG Konstanz II 36:32 (19:16)

„Wir sind alle traurig. Auch für mich persönlich ist das ganz schwierig“, ließ HSG-Trainer Vitor Baricelli tief in seine Gefühlswelt blicken. In einer Spielzeit, in der die Konstanzer mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten und mit ständig wechselnden Aufgeboten antreten mussten, werden sie dem in den letzten Jahren ausgesetzten Abstieg trotz Aufstieg zum Opfer und müssen als Tabellen-13. absteigen.

Baricelli richtete sich in der Kabine mit emotionalen Worten an seine jungen, geknickten Talente. „Wir wollen stärker und besser werden und zu diesem Zeitpunkt in der nächsten Saison andere Gefühle haben.“ In Weilstetten hatte seine Mannschaft allerdings keine gute Leistung gezeigt und verdient verloren.

Konstanz hielt lange mit

Weilstetten ließ den Ball gut laufen und profitierte von vielen technischen Fehlern auf Konstanzer Seite. „Uns ist es nicht gelungen, eine stabile Deckung zu stellen“, so der 26-Jährige. Dazu kamen Probleme im Rückzug, sodass die Gastgeber nach der Konstanzer 6:4-Führung zum 6:6 ausgleichen und nach einer Zeitstrafe für Jan Stotten vom Siebenmeterpunkt das erste Mal mit 9:8 in Front gehen konnten.

Konstanz kam immer wieder zum Ausgleich zurück, ehe sich die Württemberger vor und nach der Pause etwas absetzen konnten. Mit einem starken Jo Knipp, der mit neun Treffern bester Torschütze der Partie war, gab sich die HSG allerdings noch nicht geschlagen. Als Weilstetten mit Beginn der letzten acht Minuten mit fünf Toren vorlegte, stellte Baricelli seine Abwehr auf offensive Manndeckung um – mit Erfolg.

Dreieinhalb Minuten vor Schluss war alles wieder offen und Felix Fehrenbach verkürzte auf 31:33. Drei Zeitstrafen für die Gäste in den letzten fünf Minuten waren dann aber zu viel, Weilstetten konnte die numerische Überlegenheit für sich nutzen.

HSG Konstanz II: Herrmann, Moses (Tor); Fehrenbach (2), Kriessler (1), Osann (1), Mack (2), Stotten (1), Koch (4), Iberl (2), Herbel (7/2), Knipp (9), Lebherz, Ulmer, Koester, Köble (1), Mauch (2).

TuS Steißlingen – HC Neuenbürg 26:30 (12:16)

Von Beginn an zeigten beide Teams eine gute Leistung. In der Abwehr arbeitete der TuS Steißlingen wieder kompakter und vorne wurden die Chancen gut herausgespielt. So stand es in der 19. Minute 9:9 unentschieden. Eine kurze Steißlinger Schwächephase erlaubte es dem HCN, mit vier Toren in Führung zu gehen. So ging es mit einem Stand von 12:16 in die Halbzeit.

Nach der Pause versuchte man auf Steißlinger Seite, den Anschluss herzustellen. Insbesondere Daniel Weber zeigte sowohl vorne mit sieben Treffern als auch hinten im Mittelblock eine sehr starke Leistung. Am Ende mussten sich die Hegauer aber trotz guter Leistung mit 26:30 geschlagen geben.

TuS Steißlingen: Ruf, Bammel (Tor); Storz (4), Sieck, Renz (1), F. Maier, Klotz (2), Euchner (3), Tassone (2), Hasselmann (2), Schmidt (2/1), Rottmair, M. Maier (3), Weber (7).