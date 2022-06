von unserer Sportredaktion

Fußball: Die Fußballer des Bezirks Bodensee haben mit der Durchführung der Relegationen bis runter zur Kreisliga C ihr Saisonpensum 2021/2022 nach zwei Corona-Spielzeiten endlich mal wieder komplett abgespult. Nachdem am Samstag die SpVgg F.A.L. den Aufstieg mit einer herben 1:5-Heimniederlage in die Verbandsliga verpasste, ging es nur noch darum, wie am Sonntag der SC Konstanz-Wollmatingen im Rückspiel der Relegation von der Bezirks- in die Landesliga beim SV Geisingen abschneiden würde. Das Hinspiel hatten die Wollmatinger vergangene Woche 2:0 gewonnen hatten.

Mit dem 4:0-Sieg in Geisingen sicherte die Mannschaft nicht nur sich selbst den Aufstieg in die Landesliga, sondern rettete in drei Ligen darunter je einer Mannschaft den Klassenerhalt: die Spfr Owingen-Billafingen verbleiben in der Bezirksliga, die SG Dettingen-Dingelsdorf II spielt weiterhin in der Kreisliga A, der SV Gailingen in der Kreisliga B.

Unabhängig vom Ergebnis des SC Konstanz-Wollmatingen konnten aus den Relegationsrunden des Bezirks Bodensee weniger Vereine Profit ziehen, als man ursprünglich erwartet hatte. Grund ist in erster Linie, dass der im Fußball allgemein befürchtete Rückgang an gemeldeten Mannschaften weitestgehend ausgeblieben ist. Am Bodensee sind es 2022/2023 fast gleichviel Mannschaften wie 2021/2022. So erfüllten sich beispielsweise die Erwartungen nicht, aus den Aufstiegs-Relegationen eventuell einen zusätzlichen Aufstiegsplatz zu generieren. Am besten lief es für die Vorletzten der Kreisliga B, bei denen sich nach Abschluss der Abstiegs-Relegation bereits der SV Allensbach II und der RSV Hagnau gerettet hatten. (kha)