Fußball, Verbandspokal, 1. Hauptrunde: TSV Aach-Linz – FC Überlingen 1:5 (0:2). – Der Klassenunterschied zwischen Bezirksligist und Gastgeber Aach-Linz und dem Landesligisten FC Überlingen zeigte sich auch im Endresultat.

Überlingen zur höheren Schlagzahl ermuntert

Zwar gestalteten sich die ersten 20 Minuten etwas zäh, nach der ersten Trinkpause aber hatte der Überlinger Trainer Michael Krause seine Spieler zu höherer Schlagzahl ermuntert. Schließlich wusste Krause um das Können der Gastgeber, die eine herausragende Bezirksligasaison gespielt hatten. Sowie die Aach-Linzer von den nun schwungvolleren Gästen noch mehr gefordert wurden, fielen bis zur Pause zwei Tore. Mehr wären möglich gewesen; keine nennenswerten Chancen hatten auf der anderen Seite die Gastgeber.

Mit Schwung in die zweite Halbzeit in Aach-Linz

Mit dem Schwung der letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit setzte der FC Überlingen die Partie fort. Und nach dem frühen 3:0 hatte der Gast, der in der Pause ein paar Umstellungen vorgenommen hatte, endgültig die Oberhand, war die Luft raus beim TSV. Der nach einer verunglückten Flanke zwar das kuriose 1:3 markierte, aber postwendend das 1:4 und 1:5 hinnehmen musste.

Überlingen zeigte beim 5:1, dass es kann und will

Der FC Überlingen, so Krause, habe gezeigt, dass er kann und will. Das wird er in der 2. Hauptrunde noch deutlicher zeigen müssen. Dann geht es zum Landesligaaufsteiger Türkisch SV Singen, der sich in der Verlängerung gegen Bad Dürrheim durchgesetzt hatte.

Tore: 1:0 (34.) Heberle, 0:2 (45.) Heberle, 0:3 (46.) Heberle, 1:3 (72.) Nesensohn, 1:4 (75.) Gerlach, 1:5 (76.) Gerlach. – SR: Hamad.