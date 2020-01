Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Grafing (Samstag, 20 Uhr, Bildungszentrum Salem). – Die Weihnachtspause ist früh zu Ende für die Überflieger der Liga. Schon heute müssen die Mimmenhauser Volleyballer wieder ihre Sportschuhe schnüren. „Dieser Spieltag ist echt blöd“, lässt Christian Pampel kein gutes Haar an dieser Einteilung. „Das ist nicht gut für eine richtige Vorbereitung“, sagt er. Für Amateure müsse es über Weihnachten selbstverständlich eine Pause geben, sollte der Sport hinten anstehen.

Offene Rechnung

Aber auch wenn sich die Akteure für den frühen Dienstbeginn nicht so richtig erwärmen können, das Duell mit dem Tabellensechsten sollte bei den Blau-Gelben und ihren Anhängern dennoch für Vorfreude sorgen. Zum einen, weil sie den sensationell guten Lauf im neuen Jahr fortsetzen können. Nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Karlsruhe – bei einem glatten Erfolg über Grafing und einem entsprechenden Resultat im anderen Spiel heute winkt Spielertrainer Christian Pampel und seinem Team sogar die Tabellenführung! Zum anderen haben sie noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Namensvetter aus Bayern.

Ein schwerer Brocken

Aber Vorsicht! Grafing ist ein schwerer Brocken, der aus dem Stand nach der Weihnachtspause alle Konzentration von den Gastgebern verlangt, wollen sie ihre starke Heimserie 2020 fortsetzen. Zur Erinnerung: Die Mannschaft von Trainer Alexander Hezareh hat sich vergangene Saison zweimal mit 3:0 und und ziemlich glatten Satzergebnissen durchgesetzt.

Gegner mit großem Potenzial

„Grafing hat großes Potenzial“, sagt Pampel. Ihn wundere nur, dass der Vizemeister derzeit so weit hinten stehe. Zumal die Neuen im Team die Hoffnungen, die vor der Saison in sie gesetzt worden sind, ganz offensichtlich erfüllen. Libero Korbinian Hess war schon einmal Mann des Spiels, Außenangreifer Florian Krenkel zweimal. Dazu kommen die arrivierten Julius Höfler (AA, zweimal Gold), Zuspieler Fabian Wagner (dreimal Gold und einmal Silber) sowie Diagonalangreifer Michael Zierhut mit drei Silbermedaillen beim auswärtsstarken Klub.

Deshalb aber muss es dem TSV Mimmenhausen nicht bange werden. Die Gäste haben ihre Punkte meist gegen Mannschaften aus dem hinteren Feld der Tabelle geholt. Gegen Freiburg, Haching, Kriftel und das Volleyball-Internat Frankfurt dürfen Auswärtssiege erwartet werden, das 3:2 in Schwaig eher nicht.

Aufgaben zweigeteilt

Und so sieht Christian Pampel, obwohl er „nur ungern unvorbereitet in ein Spiel“ geht, die Aufgaben „zweigeteilt: „Im Angriff müssen wir uns nach niemandem richten, im Block und der Feldabwehr schon eher“, sagt er. Aber der Spielertrainer baut darauf, dass seine Sportler die „Spannung in der Muskulatur“ trotz gutem Essen und Müßiggang über die Feiertage gehalten haben. Dann wird gegen Grafing auf jeden Fall mehr herausspringen als in der vergangenen Saison. Da ist der TSV Mimmenhausen in beiden Partien ohne Satzgewinn geblieben.