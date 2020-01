Fußball: An die 8000 Mal drückte Schiedsrichtereinteiler Norbert Wassmer aus Meersburg 2019 an seinem PC die Enter-Taste, um einem der Schiedsrichter des Fußball-Bezirks Bodensee per elektronischer Post einen Auftrag zu erteilen. Zur Leitung eines Spiels, zu einer Schiedsrichterbeobachtung oder um einen jungen Unparteiischen bei seinen ersten Einsätzen auf dem Fußballfeld begleiten zu lassen.

Viele Anfragen nötig

Eigentlich wären es 7000 Aufträge gewesen, doch jede siebte Anfrage kam zurück, weil der Empfänger aus irgendeinem Grund nicht zur Verfügung stand. Also musste Wassmer ein zweites, ja manchmal auch ein drittes Mal anfragen, bis der Auftrag angenommen wurde. Zwischen 260 und 300 Mitglieder hatte die Schiedsrichtervereinigung Bodensee im vergangenen Jahr. Eine Zahl, die trügt, weil darunter auch nicht aktive Mitglieder sind. In Wahrheit standen Norbert Wassmer gerade mal mal 200 Unparteiische zur Verfügung.

Oft Doppeleinsätze nötig

Da diese aber teilweise auch noch selbst spielen, manchmal auch krank sind oder aus anderen Gründen nicht einsetzbar, stand der Schiedsrichtereinteiler an manchen Spieltagen vor dem Problem, 90 Partien mit gerade mal 70 Unparteiischen zu besetzen. Nur der Bereitschaft der fleißigen Referees, auch mal mehr als ein Spiel an einem Wochenende zu übernehmen, sorgte dafür, dass die Vereine im Bezirk Bodensee nicht noch mehr Spiele als sowieso schon üblich selbst leiten mussten.

Der Ton wird rauer

Es gibt viele Gründe der Ablehnung, die die Funktionäre des Bezirks zu hören bekommen, wenn sie auf der Suche nach neuen Schiedsrichtern sind. Einer davon ist der Umgang, der die Unparteiischen erwartet, wenn sie ihrem Hobby nachgehen. Zum Glück blieben am Bodensee die ganz großen Ausschreitungen aus, doch der Ton auf den Fußballplätzen wird immer rauer. Der Grat zwischen einer verbalen Beleidigung und einer Bedrohung oder sogar einem tätlichen Angriff ist ein schmaler. Und es sind nicht nur die Spieler, die sich manchmal im Ton vergreifen oder sogar aggressiv werden. Auch manche Trainer oder Eltern bei Spielen der Nachwuchskicker vergessen die Regeln des Anstands beim Umgang mit den Spielleitern.

Vereine sind in der Pflicht

Die Vereine sind in der Pflicht, an den Zuständen auf den Sportplätzen zu arbeiten, um ein gutes Miteinander zu gewährleisten. Sie sind aber auch in der Pflicht, geeignete Teilnehmer zu finden, die sich zum Schiedsrichter ausbilden lassen. Auch wenn die Bezirks- und Verbandsfunktionäre vielfältige Anstrengungen unternehmen, um jedes Wochenende während der Saison genügend Unparteiische auf die Plätze schicken zu können, sind sie auf die Mithilfe der Clubs angewiesen. Die Schiedsrichtervereinigungen können nur auf die Freiwilligen setzen, die von den Vereinen gestellt werden. Ansonsten droht die Konsequenz, dass immer mehr Partien durch Betreuer, Vereinsfunktionäre oder Spielerväter gepfiffen werden müssen.

Kaum Interesse bei Frauen

Bis zum Beginn des Schiedsrichter-Lehrgangs im Bezirk dauert es noch etwas mehr als zwei Monate. Die Vereine haben also noch genügend Zeit, sich nach geeigneten Schiedsrichtern umzuschauen. Schiedsrichterinnen zu finden, scheint allerdings eine noch etwas schwierigere Aufgabe zu sein. Die Zahl der weiblichen Interessenten für dieses Hobby ist sehr überschaubar. Vielleicht ändert sich ja das mit dem neuen Lehrgang im März. (kha)