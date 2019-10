2. Volleyball-Bundesliga: Blue Volleys Gotha – TSV Mimmenhausen 0:3. – Eine unerwartet vergnügliche Heimfahrt über die gut 500 Kilometer von Thüringen an den Bodensee haben die Volleyballer des TSV Mimmenhausen am späten Sonntagabend hinter sich gebracht. „Ich bin schon überrascht davon, dass wir dort so deutlich gewonnen haben“, kommentierte Spielertrainer Christian Pampel das 25:19, 25:20 und 25:18 in gerade mal 79 Minuten.

Gotha nicht in Bestbesetzung

Dieses auch in den einzelnen Sätzen deutliche 3:0 hat mehrere Gründe. Sportlich fair sieht der Mimmenhauser Diagonalangreifer einen Vorteile für sein Team darin, dass der Gastgeber verletzungsbedingt nicht seine beste Combo aufs Spielfeld hatte schicken können. „Deshalb hatte ich das Gefühl“, so Pampel, „dass eigentlich etwas gehen müsste.“ Trotz der langen Anfahrt; für die Blau-Gelben hatte der Tag um 6 Uhr früh begonnen, die Partie wurde um 16 Uhr angepfiffen. Dass es dann wie geschmiert laufen würde, damit hat der meist eher bedächtige Spielertrainer nicht rechnen wollen, nicht rechnen dürfen.

Mimmenhausen dominiert meist das Spielgeschehen

Der TSV Mimmenhausen hat „Gotha nicht ein einziges Mal richtig ins Spiel kommen lassen“, analysiert Pampel. Ein paar gute Einzelaktionen, die eine oder andere Aufschlagserie bei den Gastgebern, ja klar. Aber den Rest des Duells dominierte der Gast vom Bodensee. Mit „guten Aufschlägen, wenig Netzfehlern und vom Kopf her besser aufgestellt“ (Pampel).

Lukas Alexander Ott wird MVP

Und eine gute Vorbereitung auf das wichtige Duell im Rennen um den Klassenerhalt sorgte für den Rest: Ein sicheres Sideout aufgrund einer guten Annahme – nicht nur von Jonas Hoffmann und dem MVP Alexander Ott -, dazu ein gutes Zuspiel von Federica Cipollone – „alles hat funktioniert“, lobt Pampel. Dass das Heimteam es ihm und seinen Mannschaftskollegen „leicht gemacht“ habe, will Pampel nicht verschweigen, aber Geschenke annehmen und in Punkte ummünzen muss auch erst einmal bewerkstelligt werden.

Pampel: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

1,5 Punkte im Schnitt, rechnet Christian Pampel vor, sollten für den Klassenerhalt in der 2. Volleyball-Bundesliga genügen. In den ersten vier Partien dieser noch jungen Saison hat der TSV Mimmenhausen diese Vorgabe seines Spielertrainers erfüllt. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Pampel, und fügt natürlich gleich hinzu: „Wir müssen aber diesen Schnitt halten.“

TSV Mimmenhausen: Ott, Birkenberg (Streibl), Pampel, Hoffmann, Becker, Cipollone, L. Diwersy.