Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SC Pfullendorf 2:2 (2:2). – Welch ein Auftakt in Radolfzell, jeder Zuschauer, der etwas später kam, hatte schon viel verpasst. Es stand nach neun Minuten schon 1:2. Mit dem ersten Angriff waren die Gäste aus Pfullendorf mit 1:0 in Führung gegangen. Es gab nach einem Foul Freistoß für Pfullendorf, dieser wurde in den Strafraum geschlagen, wo Caltabiano frei stand und zur Führung einschoss.

Video: Salzmann, Dirk

Damit nicht genug, Radolfzell war etwas von der Rolle und so kam Pfullendorf in der 7. Minute zum 2:0. Über links setzten sich die Pfullendorfer durch, dann wurde der Ball auf Chimamkpa Samuel Peter abgelegt, der zum 2:0 vollendete.

Video: Salzmann, Dirk

Doch dann kam der FC Radolfzell mit etwas Glück zurück ins Spiel. Der Ball fand nach einer langen Flanke von Wehrle unter Mithilfe von Torhüter Willibald den Weg ins Tor.

Video: Julian Widmann

Beide Mannschaften zeigten in der Folge ein klasse Spiel, es war alles für die Zuschauer geboten, hohes Tempo und Topchancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute dann die Möglichkeit für den SCP: Ein schlechter Pass von Schlachter, Peter kam an den Ball und ging auf das Tor zu, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. In der 30. Minute dann der Weckruf für Radolfzell, nach guter Kombination konnte der Ball gerade noch auf der Linie geklärt werden.

Danach kam Radolfzell besser ins Spiel und setzte Pfullendorf unter Druck. In der 32. Minute die nächste Möglichkeit, nach guter Flanke kam Stricker mit einem Fallrückzieher zum Abschluss, aber Torwart Willibald konnte parieren. In der 38. Minute scheiterte dann auch Niedhardt an Willibald. In der 42. Minute dann der verdiente Ausgleich für Radolfzell. Nach einem Eckball von Krüger kam Hlavacek frei zum Kopfball und ließ Torhüter Willibald dieses Mal keine Chance.

Video: Julian Widmann

So ging es mit einem 2:2 in die Pause. Nach der Pause war es erneut ein Spiel auf Augenhöhe mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 62. Minute hatte Stricker die Möglichkeit für den FC Radolfzell, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei. In der 70. Minute hatten zunächst die Gäste die große Chance auf den Führungstreffer, doch nachdem die Pfullendorfer die Situation entschärfen konnten, wurden sie durch einen Konter gefährlich und hatten ihrerseits die Chance auf den Führungstreffer.

Video: Salzmann, Dirk

Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss. In der 85. Minute dann nochmal der FC Radolfzell, der in Person von Stricker die große Chance auf den entscheidenden Treffer hatte. In einem intensiven Spiel blieb es aber beim gerechten 2:2. (km)

Tore: 0:1 (2.) Caltabiano, 0:2 (7.) Peter, 1:2 (9.) Wehrle, 2:2 (40.) Hlavacek. – SR: Luca Gille (Sinzheim). – Z: 300.

FC Radolfzell: Bisinger, Zimmermann (46. Minute Krieg), Stricker, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Hain, Strauß, Krüger, Schmidt, Hlavacek.

SC Pfullendorf: Willibald, Behr, Caltabiano, Fischer, Marena, Beck, Gruler, Sautter, Menger (62. Kukic), Peter, Stützle (25. Waldraff).