von unserer Sportredaktion

Volleyball, 3. Liga: SV Fellbach – USC Konstanz (Samstag, 20 Uhr, Fellbach, Gäuäckerhalle 1). – Viel Lob und Zuspruch bekamen die Konstanzer Volleyballer, nachdem sie gegen den TSV G.A. Stuttgart ein leidenschaftliches Spiel über vier Sätze gezeigt hatten. Zählbares gegen den Verein aus der Landeshauptstadt konnte dennoch nicht mitgenommen werden. Nun geht es für die Konstanzer am Samstag zum Zweitligaabsteiger aus Fellbach. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, doch zeigten die Fellbacher diese Saison immer wieder Schwächen, und auch dem damals personell dezimierten USC gelang es im Hinspiel, Fellbach an den Rand einer Niederlage zu bringen. Der USC musste sich knapp und eher unglücklich mit 2:3 in der heimischen Schänzlehalle geschlagen geben.

Vorteil als Außenseiter?

Aus diesem Grund hoffen die Männer von Coach Timo Meßmer, Punkte aus dem Schwabenland an den Bodensee entführen zu können. „Natürlich gehen wir als Außenseiter in die Partie. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch unser großer Vorteil“, glaubt Co-Trainer Marcus Hornikel.

Aufschlagdruck hochhalten

„Wenn es uns gelingt, den Aufschlagdruck über die komplette Partie hochzuhalten, haben wir die Chance, Fellbach zu schlagen“, zeigt sich Kapitän Paul Kaltenmark optimistisch, ,,dass wir vor allem in der Verteidigung viele Bälle rauskratzen, haben wir gegen Stuttgart bewiesen!“

Personell sieht es gut aus

Aus personeller Sicht hat der Konstanzer Coach Meßmer die Qual der Wahl. Viele Chancen hat der USC Konstanz aber nicht mehr. Will er die Klasse halten, müssen Punkte her – am besten schon am kommenden Wochenende gegen Fellbach. (pr)