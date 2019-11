von unserer Sportredaktion

Volleyball, 3. Liga: USC Konstanz – SV Fellbach 2:3. – Gegen den favorisierten SV Fellbach gelang es dem USC Konstanz in einem hart umkämpften Duell nicht, das Spiel im fünften Satz für sich zu entscheiden. Am Ende hieß es 2:3 (25:23, 23:25, 25:14, 13:25, 9:15).

Mit Coach Timo Meßmer wieder am Spielfeldrand, begann der erste Satz mit einem offenen Schlagabtausch. Jeder Punkt blieb von beiden Mannschaften umkämpft. Die Konstanzer Strategie, den gegnerischen Außenangreifer beim Aufschlag ins Visier zu nehmen, brachte dem USC letztlich eine kleine Führung, die der Gastgeber bis zum Satzgewinn nicht mehr hergeben sollte.

Auch der zweite Satz war lange Zeit umkämpft. Durch einige Leichtsinnsfehler auf Seiten der Hausherren führte der SV Fellbach zum Ende des Durchgangs mit 24:20. Auch die Aufholjagd bis zum 23:24 aus Konstanzer Sicht konnte den Satzerfolg der Fellbacher nicht verhindern.

Der dritte Abschnitt begann mit einem Ausrufezeichen durch USC-Außenangreifer Lukas Hölzl, der den abwesenden Paul Kaltenmark ersetzte und beherzt im Block zupackte. Schnell konnte sich der USC Konstanz so mit 7:1 absetzen. Die Gastgeber blieben auch im weiteren Satzverlauf konzentriert im Block. Besonders Julien Büchner machte eine gute Figur, als er vier Blockpunkte in Folge zu verzeichnen hatte. Folgerichtig ging dieser Satz recht deutlich mit 25:14 an die Heimmannschaft.

Im vierten Satz sahen die Zuschauer dann ein komplett anderes Bild. Das Fellbacher Team schien sich gut von dem deutlichen dritten Satz erholt zu haben und drehte nun ebenfalls auf. Durch zu viele Eigenfehler gelang es den Konstanzern nicht, ihren Rhythmus aufrechtzuerhalten. Sie verloren daher ebenfalls recht deutlich mit 13:25.

Der Widerstand des USC Konstanz war damit gebrochen, und auch im fünften Satz konnte das Team vom Bodensee dem Zweitliga-Absteiger aus Fellbach nichts mehr entgegensetzen. „Es ist natürlich schade, dass wir uns nicht mit mehr Punkten belohnt haben“, sagte ein enttäuschter Trainer Timo Meßmer nach dem Spiel. Nun gilt es den Blick wieder nach vorne zu richten, wenn der USC Konstanz am nächsten Wochenende bei der TG Waldgirmes zu Gast ist. (pr)

USC Konstanz: E. Hammer, L. Hammer, Sailer, Mundt, Martin, Lelle, Hornikel, Kordic, Büchner, Rodler, Hölzl.