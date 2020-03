Volleyball-Regionalliga, Frauen: MTV Ludwigsburg – USC Konstanz 0:3. – In Ludwigsburg begann das Team von Trainerin Alina Lupu mutig und aggressiv im Aufschlag und setzte damit die großgewachsenen Nordstuttgarterinnen von Beginn an unter Druck (8:6). Durch eine konzentrierte Leistung in allen Elementen hielten die USC-Spielerinnen den MTV immer auf Distanz und sicherten sich den ersten Durchgang mit 25:20.

Britta Steffens mit starken Aufschlägen

Den Beginn des zweiten Satzes dominierten die Gäste dank starker Aufschläge von Britta Steffens (5:1). Davon wachgerüttelt, kämpften sich die Gastgeberinnen mit guten Abwehraktionen und guten Angriffen über die Mitte zurück, und die zahlreichen Zuschauer sahen an tolles Spiel auf Augenhöhe (7:8, 14:13, 16:14). Danach jedoch legten die Konstanzerinnen eine Schippe drauf und entschieden auch diesen Durchgang für sich (25:18).

Traineransage zeigt Wirkung

Trainerin Lupu forderte nun wieder mehr Konsequenz in den Angriffen und die Reduzierung der Eigenfehler. Diese Ansage zeigte Wirkung. Über 8:2, 11:3 und 16:7 ließen die Spielerinnen vom Bodensee dem MTV wenig Raum für sein Spiel. Tolle Aufschlagserien von Kapitänin Lina Hummel und Zuspielerin Britta Steffens störten immer wieder den gegnerischen Spielaufbau. Durch die hervorragende Blockarbeit von Johanna Slowik, Felicitas Piossek und Interimsdiagonalspielerin Carla Ambrosius gab es für die Angriffe der Lokalmatadorinnen kaum ein Durchkommen. Somit gewannen die Gäste auch den dritten Satz klar mit 16:25.

Seit 34 Spielen ungeschlagen

Damit sind die Konstanzerinnen saisonübergreifend seit 34 Spielen ungeschlagen und feiern die zweite Meisterschaft und Aufstieg in Folge. Nach der Spielpause am kommenden Wochenende will der USC seine weiße Weste wahren und die Saison als ungeschlagener Meister beenden. (pr)

USC Konstanz: Ambrosius, Hummel, Lovric, Piossek, Schuh, Slowik, Stapel, Steffens.