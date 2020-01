Das Jahr hat für den SV Denkingen traditionell mit jeder Menge Fußball in der Halle begonnen. Zum zwölften Mal war der Nachwuchs bereits beim Escad-Reuther-Cup in der Pfullendorfer Stadthalle aktiv. Mehr als 130 Mannschaften – von den Bambini bis zur A-Jugend – kämpften an fünf Tagen um Tore und Titel.

Den Sieg beim prominent besetzten überregionalen D-Junioren-Turnier am Dreikönigstag sicherte sich die Mannschaft des SSV Reutlingen durch einen 5:4-Finalsieg über den SSV Ulm.

„Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Turnier zurück“, zog Tobias Rimsberger, Turnierorganisator und Jugendleiter des SV Denkingen, ein positives Fazit. „Wir sind top zufrieden. Gefühlsmäßig hatten wir auch mehr Zuschauer als in den letzten Jahren. Und – noch wichtiger – es gab keine Verletzungen.“

Von der tollen Atmosphäre auf der stets gut gefüllten Tribüne schwärmte auch Manuel Oberdorfer, der zum zweiten Mal gemeinsam mit Rimsberger für den Cup verantwortlich war.

In den Anfangsjahren wurden die Spiele noch auf dem gewöhnlichen Hallenboden ausgetragen, seit einiger Zeit aber setzen die Denkinger auf einen extra verlegten Kunstrasen. Das ist mit großem Aufwand verbunden. So dauert es etwa drei Tage, bis die Stadthalle für den Budenzauber präpariert ist. Doch für die Teams ist es auch wesentlich attraktiver, auf einem solchen Untergrund zu spielen.

„Das hat kaum ein Jugendturnier hier in der Region, vom MTU-Cup in Friedrichshafen einmal abgesehen“, sagt Rimsberger, „so konnten wir von Jahr zu Jahr noch bessere Mannschaften anlocken.“

Bei der zwölften Auflage des Turniers waren gleich zwei prominente Namen am Start: Neben dem „Dauergast SC Freiburg“, so Oberdorfer, der in diesem Jahr Dritter wurde, kam am Dreikönigstag mit der TSG Hoffenheim der Nachwuchs eines weiteren Bundesligisten in die Pfullendorfer Stadthalle.

Zuvor hatte sich im Rahmen der regionalen Turniere bei der U10 der FC Rot-Weiß Salem vor dem SC Pfullendorf und dem SV Denkingen durchgesetzt. In der U11 gewann der FV Ravensburg vor dem VfL Nendingen und dem SC Pfullendorf, der mehrfach auf dem Siegertreppchen landete.

So auch in der U12. Da wurden die Linzgauer Dritter hinter dem Sieger FC Radolfzell und dem FC Mengen. In der U13 mussten sich die Pfullendorfer mit dem vierten Platz zufrieden geben. Noch besser waren da die Teams des SV Zimmern, des FC Radolfzell und des FC Mengen, die in dieser Reihenfolge die ersten Ränge belegten.

Das Turnier der C-Juniorinnen gewann der Nachwuchs des Hegauer FV vor dem SV Spaichingen und der SGM Heuberg. Bei den B-Juniorinnen landeten die Hegauerinnen dann auf dem dritten Platz. Es siegte der TSV Tettnang vor dem TSV Frommern.

Ein spannendes Endspiel sahen die Zuschauer bei den C-Junioren, das der FC Radolfzell mit 1:0 gegen den FV Ravensburg gewann. Im Spiel um Platz drei setzte sich der SC Pfullendorf klar mit 6:1 gegen den jüngeren Jahrgang der Ravensburger durch.

Die B-Junioren des SC Pfullendorfer gewannen das Finale mit 5:1 gegen den FC Radolfzell. Dritter wurde die JFV Oberes Donautal. Und auch bei den A-Junioren feierte der SC Pfullendorf den Sieg. Im Endspiel hieß es 3:1 gegen den SC Konstanz-Wollmatingen, Platz drei belegte der Gastgeber SG Denkingen.

