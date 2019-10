von Autorenzeile

Handball-Südbadenliga: SG Muggensturm/Kuppenheim – TuS Steißlingen 23:31 (12:14). – Dem TuS Steißlingen gelingt ein überzeugender Sieg beim bisherigen Tabellenführer. Damit bleiben die Hegauer ohne Verlustpunkt und rücken auf Platz zwei vor. Einmal mehr war Kuppenheim ein gutes Pflaster für den TuS. Es ist saisonübergreifend der fünfte Sieg in Folge – und der dritte auswärts – über den Meisterschaftskonkurrenten. Wieder einmal waren es die TuS-Abwehr und Torhüter Leon Sieck, die den Unterschied machten.

Hegauer trotzen dem Fehlstart

Dabei startete das Spiel nicht wie gewünscht. Doch die Hegauer trotzten dem drohenden Fehlstart. Aus dieser so souverän überstandenen prekären Anfangsphase zogen die Steißlinger enorm viel Selbstvertrauen. Es folgte eine starke Viertelstunde (11:6, 21.). Erst eine Auszeit durch Heimtrainer Nikolai Wagner schien den TuS-Express zu stoppen. Plötzlich agierte der fahriger im Abschluss, griff die Abwehr nicht mehr konsequent genug zu. Die Führung schmolz zur Pause auf zwei Tore. „Wieder einmal haben wir unseren Gegner durch Fehler im eigenen Angriffsspiel zurück ins Spiel gebracht. Zum Glück war das nicht entscheidend“, war TuS-Trainer Jonathan Stich einzig mit den zehn Minuten vor der Pause unzufrieden.

Leistung ist einem Südbaden-Spitzenteam absolut würdig

Denn was sein Team nach der Halbzeit zeigte, war einem Südbadenliga-Spitzenteam absolut würdig. Die Defensive drehte richtig auf und ließ zwischen der 35. und der 45. Spielminute, auch in zweimaliger Unterzahl, nur ein Gegentor zu. Selbst kamen die Männer aus dem Mindlestal zu einfachen Kontertoren, bei denen sich vor allem Fabian Maier, seine sieben Tore erzielte er nach der Pause, sehr kaltschnäuzig zeigte. So zog der TuS auf 26:18 (50.) davon. Zwar bemühte sich Muggensturm redlich, aber auch eine Umstellung in der Abwehr brachte nicht den erhofften Umschwung. Zu gut verteidigten vor allem Philipp Klotz und Patrick Euchner das TuS-Tor. Durch den vierten Sieg im vierten Spiel rückt der TuS ohne Minuspunkt auf Platz zwei vor.

Trainer Jonathan Stich sehr zufrieden

Mit der Leistung im Spiel und der Gesamtsituation war Jonathan Stich sehr zufrieden: „Wir haben unsere Meisterschaftsambitionen deutlich unterstrichen. Bei der SG werden nicht viele Teams gewinnen. Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft.“ (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (beide Tor), Euchner, Gattinger (1), Klotz, F. Maier (7), Steffen Maier, Stefan Maier, Lenny Sieck (6), Storz (2), Ströhle (7/2), Wangler (3), Wildöer (4), Wöhrle (1).