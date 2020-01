Südbadenliga: HSG Freiburg – TuS Steißlingen 22:40 (10:19). – Der Spitzenreiter war von der ersten Minute an spielbestimmend und ab dem 0:1 von Lenny Sieck nach 30 Sekunden auch über das gesamte Spiel hinweg in Führung.

Zwar wies die TuS-Deckung in der Anfangsviertelstunde noch Lücken auf, doch Leon Sieck hielt einige freie Bälle der Breisgauer, wodurch sein Team schnell auf 3:10 (16.) stellte und sich damit vorentscheidend absetzte. Die letzten 15 Minuten bis zur Pause waren sehr zerfahren und von einige technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. In der Folge verpasste es der TuS, sich weiter abzusetzen, und die HSG konnte so, trotz einer schwachen Vorstellung an diesem Tag, den Abstand bis zur Halbzeit moderat halten.

Nach der Pause versuchten die Breisgauer, die Steißlinger mit verschiedenen Deckungsvarianten vor neue Herausforderungen zu stellen. Dies gelang allerdings nur kurz. Nach einer Auszeit besannen sich die Hegauer wieder auf ihre Stärken und zogen davon. Fast allen TuS-Feldspielern gelang ein Treffer, und Dominik Walter knüpfte nahtlos an die gute Leistung seines Torhüter-Kollegen Leon Sieck an.

„Natürlich gäbe es auch in einem solchen Spiel einiges zu kritisieren. Es ist allerdings schwer, die Konzentration hoch zu halten, wenn man früh im Spiel sehr deutlich führt“, so TuS-Trainer Jonathan Stich. Am Ende gelang den Steißlingern der höchste Auswärtssieg der bisherigen Saison.

Hiobsbotschaft: Stefan Maier fehlt die komplette Rückrunde

Trotz des deutlichen Siegs gab es für den TuS auch schlechte Nachrichten. Die Knie-Verletzung von Kapitän und Abwehr-Chef Stefan Maier, die er sich im Trainingsspiel gegen die HSG Konstanz II zugezogen hat, erwies sich als so schlimm wie befürchtet. Maier wird die komplette Rückrunde fehlen – eine Operation ist unumgänglich.

„Für Stefan tut es mir sehr leid. Er war top in Form und wollte unbedingt seinen Beitrag zum direkten Wiederaufstieg leisten. Ich hoffe, dass er seine aktive Karriere nicht mit einer Verletzung beendet, sondern noch mal angreift, wenn alles ausgeheilt ist“, sagte Jonathan Stich. (js)

Fällt verletzt die komplette Rückrunde aus: Steißlingens Kapitän Stefan Maier. | Bild: Thomas Scherer

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Euchner (5/1), Gattinger, Gaus (5/1), Hipp (2), Klotz (3), F. Maier (4), St. Maier (5), Lenny Sieck (5), Storz (4), Ströhle (5), Wildöer (2) – Z: 300.