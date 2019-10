von unserer Sportredaktion

Handball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – TuS Altenheim 36:29 (15:15). – Die Intensität im Spitzenspiel war von Beginn an hoch. Beide Teams spielten konsequent in Richtung des gegnerischen Tors. Die erste Halbzeit war derart umkämpft, dass sich nur der TuS Altenheim einmal um mehr als ein Tor absetzen konnte (4:6, 11. Spielminute). Ansonsten wechselte die Führung häufig und das Ergebnis bewegte sich im Rahmen von nur einem Tor Unterschied. Folgerichtig ging es mit einem gerechten 15:15 in die Pause.

Steißlingen im Kollektiv stark

Während der TuS Steißlingen im ersten Durchgang im Kollektiv zu überzeugen wusste, war es bei den Gästen vor allem Jan Meinlschmidt, der die Hauptlast im Angriff trug. Entweder schloss er selbst gekonnt ab, oder er schaffte Räume für seine Mitspieler, sodass vor allem Gerry Sutter einfache Tore erzielen konnte. Dies veranlasste TuS-Trainer Jonathan Stich dazu, Meinlschmidt bereits ab der 20. Minute mit einer Manndeckung zu versehen. „Wir taten uns im Fünf gegen Fünf deutlich leichter und haben damit stabiler verteidigt. Altenheim sind aber direkt vor der Halbzeit noch Treffer aus wenig aussichtsreichen Wurfpositionen und nach Abprallern gelungen, weshalb wir uns trotz besser werdender Abwehr nicht absetzen konnten“, analysierte Stich das Geschehen direkt vor dem Seitenwechsel.

Defensive stark, Angriff top

Dies holte sein Team zu Beginn der zweiten Halbzeit nach: Fabian Maier erzielte mit seinem Treffer zum 20:17 (38.) die Drei-Tore-Führung des Heimteams. Neben der stärker werdenden Defensive der Steißlinger wusste nun der Angriff zu überzeugen. Anschlusstreffer der Ortenauer wurden häufig mit einfachen Toren aus der schnellen Mitte gekontert. Im Positionsangriff traten die drei Rückraumspieler Marvin Storz, Maurice Wildöer und Manuel Wangler sehr dominant auf. Auch Abwehrumstellungen von Altenheim-Trainer Michael Schilling brachten nicht den entscheidenden Erfolg, wodurch sich die Hegauer bis auf 29:24 (51.) absetzten. Der stark parierende Gäste-Torhüter Gunther Zölle vereitelte einige gut herausgespielte Großchancen der Blau-Weißen, wodurch Altenheim nochmals auf 31:29 (55.) herankam. Doch dieser letzte Kraftakt schien die Schilling-Sieben viel Energie gekostet zu haben. Steißlingen setzte sich ab auf 36:29.

Jonathan Stich zufrieden

„Das Ergebnis fiel am Ende etwas zu hoch aus. Wir mussten uns den Sieg gegen einen super Gegner hart erkämpfen“, resümierte Trainer Stich. „Wir waren in den entscheidenden Phasen sehr abgeklärt.“ Durch den Erfolg festigten die Hegauer den zweiten Tabellenplatz.

TuS Steißlingen: Leon Sieck (Tor), Euchner, Gattinger (2), Gaus (4/2), Klotz, Hipp (1), F. Maier (4), S. Maier (3), Lenny Sieck (5), Storz (3), Ströhle (2/1), Wangler (6), Wildöer (6/1). – Z: 450.