Bei den Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Baiersbronn/Schönmünzach waren vom Bezirk Bodensee mit Harald Bauer (Sen50), Günter Maier (Sen60), Hans Gaugel (Sen70), alle vom TSV Mimmenhausen, Andrea Schödel (Sen60) vom TTC Singen und Georg Winkler (Sen50) vom TTC Mühlhausen fünf Teilnehmer am Start.

In der Einzelkonkurrenz mussten Harald Bauer und Hans Gaugel relativ früh die Segel streichen. Günter Maier überstand die Vorrunde mit einer 2:1- Bilanz, schied dann aber im Achtelfinale aus. Georg Winkler schaffte den Sprung bis ins Finale, musste dort allerdings nach zwei vergebenen Matchbällen im Entscheidungssatz dem Favoriten Ralf Neumaier (TTF Rastatt) klein beigeben.

Bei den Seniorinnen marschierte Andrea Schödel durch die Vorrundengruppe, kam in ihrem Achtelfinale gegen Vesna Richter (VfL Sindelfingen) aber nie richtig in Fahrt und musste ihrer Gegnerin mit 2:3 überraschend den Sieg überlassen.

Die Doppelkonkurrenzen verliefen für das Team vom Bodensee noch erfolgreicher. Für Andrea Schödel war mit Jutta Sommer (TSV Untergruppenbach) erst im Halbfinale Endstation. Ähnlich verlief es im Mixed mit Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg). Auch hier fanden die beiden ihren Meister erst im Halbfinale.

Georg Winkler gewinnt Mixed-Turnier mit Petra Schmidt

Hans Gaugel zeigte im Doppel mit Jürgen Hilkert (TTC 1946 Weinheim), dass er im Einzel unter Wert geschlagen wurde. Beide harmonierten sehr gut miteinander und erreichten das Finale, in dem sie Günter Kreuzer/Rudi Biesen (1. TTC Wangen/TSG Eislingen) mit 0:3 unterlagen.

Georg Winkler trat mit Thomas Huck (TTSF Hohberg) im Doppel zur Titelverteidigung an. Im Halbfinale war jedoch gegen die späteren Sieger Karl Dachs/Michael Romer (SV Deuchelried/TSG Ailingen) das Ende erreicht. Erfolgreicher verlief für Winkler die Mixed-Konkurrenz. Mit Petra Schmidt (TTSF Hohberg) gab er auf dem Weg zum Titelgewinn nur einen Satz ab. Die beiden feierten so verdient den Turniersieg in ihrer Altersklasse.

Die erfolgreichsten Teilnehmer dieser Meisterschaften haben sich für die Deutsche Seniorenmeisterschaft am ersten Maiwochenende in Dillingen (Bayern) qualifiziert. (gw)