Am Wochenende bestreiten die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz ihr erstes Heimspiel seit knapp zwei Monaten. Zu Gast in der Schänzehalle ist am Samstag um 20 Uhr der letztjährige Konstanzer Relegationsgegner und aktuelle Tabellenzehnte ThSV Eisenach.

Handball Droht der HSG Konstanz der große Ausverkauf? Das könnte Sie auch interessieren

In Zusammenarbeit mit der HSG verlosen wir für diese im Abstiegskampf wichtige Partie dreimal zwei Karten. Wenn Sie die Begegnung vor Ort in der Halle erleben wollen, schreiben Sie uns bis Donnerstag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Eisenach“ an die Adresse seesport@suedkurier.de. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Tickets an der Abendkasse hinterlegt.