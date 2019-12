Segeln: Knapp 200 Boote gingen auf der kurzen und der langen Bahn an den Start beim beliebten Segelevent, der wie immer vom DSMC (Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club) Konstanz ausgerichtet wurde.

Kurz vor dem Start am Samstag vor Konstanz sah es noch nach einem typischen Bodensee-Novembertag aus – kalt, trübe und kaum Wind. Doch pünktlich mit dem Startschuss um 12.10 Uhr kam neben der Sonne auch noch ein leichter, aber beständiger Wind mit zwei bis drei Windstärken aus Nord-Ost auf und sorgte für beste Regattabedingungen. Die schnellsten Segler auf der langen Bahn waren schon nach einer gesegelten Zeit von 45 Minuten und 48 Sekunden wieder im Ziel. Die Distanz betrug drei Seemeilen (rund 5,6 km). Den ersten Platz holte sich Skipper Thomas Begher mit seiner Crew vom Yachtclub Ludwigshafen-Bodman, vor dem Schweizer Franco Barletta vom Yachtclub Arbon (47 Minuten und 30 Sekunden) und dessen Landsmann vom Seglerclub Greifen See Uster, Beat Graf (55 Minuten). Auf der langen Bahn waren 62 Boote in der Wertung.

Bei der Eisernen gab es neben der Wettfahrt auch jede Menge Partys an Land. Auch die BSB hatte ihre Dampfer geschmückt. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Auf der kurzen Bahn (zwei Seemeilen) waren Jollen und kleinere Yachten an den Start gegangen. Von ihnen kamen 115 wieder rechtzeitig ins Ziel nach Konstanz. Sieger wurde mit einer gesegelten Zeit von 50 Minuten und 48 Sekunden Jörn Thöne mit seiner Crew von der Seglergemeinschaft Thalfingen, Zweiter der Schweizer Adrian Huber vom Yachtclub Romanshorn. Auf den dritten Platz kam Jan Gustav Grolig vom Wassersportclub Loga.

Natürlich gab es auch in diesem Jahr nicht nur Preise für die schnellsten Segler, sondern auch für die Mannschaft mit den originellsten Kostümen. Zu sehen waren Wikinger, Weihnachtsmänner, Rentiere und ein wirklich dicker Obelix, samt Asterix und einer leicht bekleideten Blondine aus Pappmache. Die Obelix-Crew von der „Cherimar“ durfte dann auch freudig den Kostümpreis entgegennehmen. „Die haben alle wirklich ausgelassen gefeiert“, erklärte Reinhold Mathiebe, Leiter der Segelabteilung beim DSMC Konstanz.

Die Crew der „Cherimar“ im Asterix und Obelix-Outfit gewann bei der Eisernen den Preis für die originellsten Kostüme. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Die Cherimar-Crew mit Skipper Nicolai Rilli und seine Mannschaft, alle vom Akademischen Segelclub Bodensee-Oberschwaben, landeten in der Wertung der kurzen Bahn auf dem 50. Platz. „Wir hatten schon am Freitagabend im Konzil eine Superstimmung, es war so voll wie sonst nur an Fasnet,“ freute sich Mathiebe. „Diese Eiserne war eine unserer besten Regatten überhaupt mit sehr guten Bedingungen, ohne Zwischenfälle und mit gut gelaunten Teilnehmern“, so Mathiebe weiter. Der Konstanzer freut sich schon jetzt auf die 45. Auflage der Eisernen im kommenden Jahr.

Alle Ergebnisse gibt es im Internet:

http://www.manage2sail.com