Benjamin Boos aus Steißlingen ist der erfolgreichste deutsche Radfahrer in der Altersklasse U17. Am vergangenen Wochenende hat er die Sichtungsreihe des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) eindrucksvoll und überlegen gewonnen.

„Es war eine lange und anstrengende Saison mit vielen Höhepunkten. Der Titelgewinn auf der Straße, die Einsätze in Baku, Österreich und Luxemburg mit der Nationalmannschaft und jetzt noch die Sichtung gesichert“, sagte der 16-Jährige.

„Ich bin glücklich, alle diese Ziele erreicht zu haben und dankbar für die Unterstützung so vieler Menschen in meinem Umfeld. Ich freue mich jetzt aber auch auf die vierwöchige Pause im Oktober“, fuhr der Schüler des Technischen Gymnasiums in Singen fort.

Kampfsport Fliegende Fäuste im Seepark Das könnte Sie auch interessieren

Bereits vergangenen Herbst hatte die BDR-Serie für den erfolgreichen Steißlinger Jugend-Radsportler im Trikot des RSV Ellmendingen begonnen. Bei der Herbstsichtung im Velodrom in Frankfurt/Oder, zu Beginn des Jahres 2019 bei einem Straßenrennen in Börger sowie der Frühjahrssichtung auf der Bahn in Frankfurt/Oder sicherte er sich die Siege.

Beim Einzelzeitfahren in Magdala am Doppelrennwochenende im Mai wurde er Dritter, um am Tag darauf in Erfurt wieder auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. Ein “Ausrutscher“ in Karbach (Rang 23) konnte den jungen Radsportler auch nicht stoppen.

Vier Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft

Durch die Teilnahme am Europäischen Olympischen Jugendfestival konnte er an den parallel stattfindenden zwei folgenden Sichtungen auf der Radrennbahn in Köln nicht teilnehmen. Der Punktevorsprung schrumpfte, dennoch blieb Boos in Führung und baute den Vorsprung durch den Gewinn von vier Medaillen (einmal Silber und dreimal Bronze) bei den Deutschen Bahnmeisterschaften in Berlin aus.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Langenhagen büßte Boos auf Rang sieben ein paar Punkte des Vorsprunges ein. Mit Spannung wurde das Rennen in Holtensen über 81 Kilometer erwartet. Hier arbeitete die badische Auswahl stark zusammen und brachte nicht nur Boos auf Platz zwei, sondern vier badische Fahrer unter die besten sechs der über 100 Starter.