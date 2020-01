Regionalliga:SV Salamander Kornwestheim – TTC Singen 9:4. – Mit null Punkten hat der TTC Singen ein weiteres richtungsweisendes Wochenende mit zwei Spielen gegen Gegner in Reichweite beendet. Nun stehen die Hegauer als Vorletzter in der Tischtennis-Regionalliga mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz mit dem Rücken zur Wand.

Ohne Jan-Philip Dannegger, dafür mit Stefan Goldberg, fuhren die Singener nach Kornwestheim. Gegen diesen Gegner holten die Hohentwieler in der Vorrunde ihren ersten Punkt, was zusätzliche Motivation vermuten ließ. Der TTC Singen startete dementsprechend gut durch Doppelsiege der Paarungen Adam Robertson/Roman Rosenberg und Kai Moosmann/Stefan Goldberg. Niko Vasdaris/Rolf-Dieter Loss unterlagen erst in der Verlängerung des Entscheidungssatz gegen das Kornwestheimer Spitzendoppel.

Im weiteren Spielverlauf konnten die Singener an die guten Doppelleistungen jedoch nicht mehr anknüpfen, wobei sie Fortuna auch nicht auf ihrer Seite hatten. So gingen vier Einzel der Hohentwieler jeweils knapp im Entscheidungssatz verloren. Für Singen punktete beim Tabellensechsten im weiteren Verlauf nur noch die Nummer eins Adam Robertson mit Siegen gegen David Steinle und David Marek.

TTC Singen – TTC Wehrden 6:9. – Auch ins Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn TTC Wehrden setzten die Singener große Hoffnungen. Immerhin hätten sie mit einem Sieg Punktgleichheit herstellen und wieder ein gewichtiges Wort im Kampf um den Klassenerhalt mitsprechen können.

Mit zwei Doppelsiegen durch Adam Robertson/Stefan Goldberg und Roman Rosenberg/Kai Moosmann bei einer Niederlage von Niko Vasdaris/Rolf-Dieter Loss starteten die Gastgeber gut. Im weiteren Verlauf zog Singen sogar auf 4:1 davon, konnte die Führung bis zum 6:4 halten, ehe Wehrden mit einem fulminanten Schlussspurt mit fünf Einzelsiegen in Folge noch vorbeizog. Für Singen punkteten zudem Robertson (2), Rosenberg (1) und Loss (1). (as)