Tischtennis, Regionalliga: TTC Singen – 1. FSV Mainz 05 II 4:9. – Mit einer 4:9-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 II ist der TTC Singen in seine erste Regionalligasaison gestartet. Noch nie zuvor konnte eine Singener Tischtennismannschaft in der vierthöchstenen deutschen Liga aufschlagen. Dementsprechend hoch war auch das spielerische Niveau in der Bruderhofhalle gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05.

Couragierte Leistung

Vor rund 80 Zuschauern zeigten die Hohentwieler von Beginn an eine sehr couragierte und motivierte Leistung. Die Singener wollten keineswegs die Rolle des klaren Außenseiters akzeptieren, und so wehrte sich der Liganeuling nach Kräften gegen die starken Gäste aus Rheinland-Pfalz.

Kurz vor der Führung

Bereits in den Doppeln standen die Gastgeber vor einer Führung, jedoch unterlag das Duo Adam Robertson/Kai Moosmann im Entscheidungssatz gegen Oliver Both/Joshua Klute. Niko Vasdaris und Jan-Philip Dannegger unterlagen dem Mainzer Spitzenduo Luka Mladenovic/Bing Li deutlich mit 0:3. Roman Rosenberg und Rolf-Dieter Loss sicherten sich schließlich den Zähler zum 1:2 für den TTC Singen gegen die Gästepaarung Marian Schrag und Lennard Hollender.

Robertson überzeugt

Im weiteren Verlauf überzeugten insbesondere Robertson mit zwei souveränen Erfolgen gegen Li und Mladenovic sowie der junge Kai Moosmann mit einem Fünfsatzerfolg gegen Hollender. Der Singener Mannschaftskapitän Loss konnte zahlreiche Matchbälle gegen Marian Schug nicht nutzen, und auch Rosenberg musste sich gegen Li erst knapp im Entscheidungssatz geschlagen geben.

Punktgewinn wäre möglich gewesen

Fazit des ersten Auftritts in der Regionalliga: Mit etwas mehr Konsequenz und dem nötigen Quäntchen Glück wäre ein Punktgewinn gegen die Mainzer durchaus möglich gewesen. Das mittlere Paarkreuz der Gäste erwies sich mit vier Einzelsiegen allerdings als zu überlegen und gab den Ausschlag für den Auswärtssieg.

Ordentlich mitgehalten

Für den TTC Singen macht der Spielverlauf trotz der Niederlage allerdings Hoffnung und Mut für die weiteren Aufgaben. Konnte der Aufsteiger doch gegen einen klaren Favoriten ordentlich mithalten und sich etliche Chancen erspielen. (as)

Ergebnisse

Doppel

Robertson/Moosmann – Both/Klute 2:3 (5:11, 6:11, 11:2, 11:4, 5:11); Vasdaris/Dannegger – Mladenovic/Li 0:3 (7:11, 8:11, 6:11); Rosenberg/Loss – Schug/Hollender 3:1 (11:4, 11:13, 11:5, 12:10).

Einzel

Robertson – Li 3:1 (9:11, 11:8, 11:2, 11:3); Rosenberg- Mladenovic 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 9:11); Vasdaris – Klute 0:3 (6:11, 3:11, 5:11); Dannegger – Both 0:3 (4:11, 6:11, 5:11); Moosmann – Hollender 3:2 (11:5, 11:7, 8:11, 11:13, 11:8); Loss – Schug 2:3 (10:12, 11:8, 12:14, 11:7, 14:16); Robertson – Mladenovic 3:0 (11:8, 11:5, 11:5); Rosenberg – Li 2:3 (11:3, 6:11, 11:7, 9:11, 9:11); Vasdaris – Both 0:3 (5:11, 3:11, 3:11); Dannegger – Klute 0:3 (10:12, 9:11, 7:11).