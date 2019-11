Pünktlich zur Crosslauf-Saison zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite – zumindest für die Athleten, die diesen Sport betreiben. Im Matsch und Schlamm zu laufen, ist für die meisten Menschen eher weniger angenehm, für Leichtathleten dagegen der ideale Trainingsaufbau für die anstehende Saison. Denn bereits im Winter wird der Grundstein für den Sommersieger gelegt.

Wie gewohnt fünf Ausrichter

Bei der 42. Auflage der Crosslaufserie im Bezirk Hegau Bodensee 2019/20 wird es bei den fünf Ausrichtern in bewährter Manier bleiben. Der Startschuss erfolgt am Sonntag im Radolfzeller Altbohlwald. Jede angebotene Strecke hat dabei ihre Reize und Eigenheiten. Das macht die gesamte Serie zu einem Ganzen. Wie in den vergangenen Jahren wird die Serie im rollierenden Verfahren ausgetragen.

Die Termine 17. November 2019: Radolfzell/Altbohlwald, 15. Dezember 2019: Stockach/Osterholz, 12. Januar 2020: Wollmatingen/Schwaketental, 26. Januar 2020: Reichenau/Hochwart, 9. Februar 2020 Meersburg/Haltnau.

Begonnen wird bei allen Veranstaltungen um 10 Uhr mit den Kindern U10 und U12 über 1000 Meter und U14/U16 über etwa 2000 Meter. Die Jugend und Kurzstrecke (3300 Meter) startet um 11 Uhr gemeinsam mit dem Hauptlauf der Männer und Frauen, der über eine Distanz von rund 8000 Meter geht. Die Streckenlängen können aufgrund unterschiedlicher Ortsgegebenheiten leicht abweichen und variieren, da im Winter aufgrund von Forstarbeiten nicht alle Wege frei sind.

Die Teilnahme ist offen

Zum Serienstart dürfte es gleich ein interessantes Aufeinandertreffen der besten Bezirksathleten geben, die hier den Grundstein zum Gesamtsieg legen wollen. Die Teilnahme ist offen für jeden. Eine Vereinszugehörigkeit also nicht Pflicht, sodass auch Hobbyläufer Gelegenheit bekommen, Wettkampfluft zu schnuppern. (fk)