von unserer Sportredaktion

Ringen, Oberliga: KSV Gottmadingen – RG Waldkirch Kollnau 20:15. – Nach dem Sieg in Taisersdorf bei bester Stimmung hat der KSV Gottmadingen auch die RG Waldkirch vor heimischem Publikum bezwungen. Damit ist den Hegauern der Start in Rückrunde gelungen, die Umstellung der Stilarten in den Gewichtsklassen war sowohl gegen Taisersdorf als auch gegen Waldkirch für den Oberliga-Spitzenreiter kein Nachteil. Mit einer ausgewogenen Aufstellung konnte das Team beide Kämpfe gewinnen. (dd)

Die Kämpfe im Einzelnen:

57G: Georgios Scarpello – unbesetzt OG (4:0)

130F: Daniel Weh – Sven Thiem 0:10 PS (4:3)

61F: Winfried Emser – Emin Sönmez 7:0 SS (8:3)

98G: David Stumpe – David Wehrle 16:0 TÜ (12:3)

66G: Stefan Dobri – Beka Balanchivadze 0:16 TÜ (12:7)

86F: Botond Lukaz – H. K. Sarivi 1:2 PS (12:8)

71F: Yan Ceban – Michael Rieder 4:0 SS (16:8)

80G: Benno Hasenbrink – Giorgi Ketiladze 0:17 TÜ (16:12)

75G: Damian Porwoll – Alexandru Viorell Anton 2:12 (16:15)

75F: Dennis Rubach – Mustafa Dogan 6:0 SS (20:15)

VfK Mühlenbach – KSV Taisersdorf 19:9. – Es war kein gutes Doppelkampf-Wochenende für den KSV Linzgau Taisersdorf. Einen Tag nach der Heimniederlage gegen Tabellenführer KSV Gottmadingen musste sich das Oberliga-Schlusslicht sich auch auswärts dem VfK Mühlenbach geschlagen geben. Die Gäste aus dem Linzgau zeigten trotz der am Ende deutlichen 9:19-Niederlage eine kämpferisch starke Leistung, denn acht der auf der Matte ausgetragenen Duelle gingen über die voll Kampfzeit von sechs Minuten. Die Taisersdorfer belegen weiter mit nur zwei Punkten den letzten Rang. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen:

57G: Leo Tritschler – unbesetzt 4:0 KL

61F: Felix Jenter – Darwish Mahmodi 0:3 PS (1:14)

66G: Simon Volk – Kai Philipp 4:0 TÜ (15:0)

71F: Christoph Walter – Tobias Martin 0:3 PS (1:14)

75G: Paul Vollmer – Steffen Krämer 2:0 PS (6:0)

75F: Nicolai Chireacov – Marcel Käppeler 3:0 PS (9:1)

80G: Tobias Neumaier – Niklas Hermann 2:0 PS (8:4)

86F: Mario Eble – Uwe Weißhaar 0:3 PS (2:10)

98G: Alexander Müller – Nico Schmidt 3:0 PS (12:1)

130F: Patrick Schwendemann – Marco Martin 1:0 PS (8:7)