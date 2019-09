von unserer Sportredaktion

Fußball, Oberliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FV Ravensburg

3:1 (2:1)

Die Gäste begannen nach fünf Spielen ohne Niederlage stark, vergaben aber nach einem Freistoß und einem Kopfball gute Chancen zur Führung. Diese erzielten die Gastgeber. Nach einer Plavci-Ecke köpfte Benny Winterhalder den Ball in die lange Ecke ein (6.).

Wütende Angriffe des FVR

Der FVR antwortete mit wütenden Angriffen, die allerdings wenig Gefahr brachten. Einzig in der 10. Minute wurde es richtig brenzlig, als ein Abschluss durch Jonas Wiest rund zwei Meter vor der Torlinie geklärt werden konnte. Ansonsten war die Abwehr der Gastgeber immer zur Stelle. Die starke Defensivreihe verlor allerdings schon nach 25 Minuten Danny Berger, der verletzt ausgewechselt werden musste.

Wiest trifft per Freistoß

In der 36. Minute gab es dann die Möglichkeit für die Gäste mit einem Standard. Jonas Wiest zirkelte den Ball über die Mauer unerreichbar in den Winkel zum Ausgleich. Doch kaum hatten die Gäste sich über das 1:1 gefreut, lagen sie wieder zurück. Eine Hereingabe von Christoph Matt spitzelte Christian Mauersberger an Kevin Kraus im FVR-Tor vorbei zur erneuten Führung (38.). In der Folge beste Chancen für die Talwiesen-Elf. Doch Sebastian Stark brachte nach einem Zuspiel von Nedzad Plavci zu wenig Druck hinter seinen Abschluss, sodass Kevin Kraus den Ball aufnehmen konnte (40.), und nur wenig später tauchte Christoph Matt halbrechts alleine vor Kevin Kraus auf, der per Fußabwehr rettete.

Ravensburg mit mehr Ballbesitz

Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste mehr Ballbesitz, wussten aber vielfach nichts damit anzufangen. Einzig Standards brachten richtig Gefahr, so auch in der 53. Minute. Ein kurz ausgeführter Freistoß von Jona Bonneberger kam zu Jonas Wiest, doch der verfehlte aus rund 14 Metern das Tor. Nach 55 Minuten wieder Freistoß für die Oberschwaben. Jonas Wiest zielte diesmal in die Torwartecke, doch fand er in Christian Mendes seinen Meister.

Defensiv sehr aufmerksame Rielasinger

Die Gastgeber blieben defensiv sehr aufmerksam und versuchten mit Gegenstößen Nadelstiche zu setzen. Doch Nico Kunze schoss rund einen Meter mit einem Flachschuss am Tor vorbei (57.), während Christoph Matt alleine auf Kevin Kraus marschierte, aber am Ravensburger Torhüter scheiterte (68.). Bei den Gästen fehlte die entscheidende Idee, meist wussten sie sich nur mit Distanzschüssen zu helfen, die mehr oder weniger knapp das Tor verfehlten. Und in der 76. Minute kam es ganz dick für Ravensburg. Nach Foul von Thomas Kunz, einer Rudelbildung und einer Tätlichkeit von Jonas Wiest, musste der bis dahin torgefährlichste Ravensburger mit einer Roten Karte vom Feld.

FVR verwundbar durch Konter

Die Gäste warfen nun alles nach vorne und waren dadurch durch Konter der Gastgeber, die nicht immer gut ausgespielt wurden, verwundbar. In der Nachspielzeit Glück für die Gäste, als Christian Mauersberger den Ball im Strafraum schon am Gegner vorbeigelegt hatte, ein Handspiel seines Gegenspielers verhinderte jedoch den Abschluss. In der 94. Minute brachte ein weiterer Konter über Christoph Matt und Toni Ruberto, der den Ball auf Christian Mauersberger querlegte, mit dem 3:1 die Entscheidung.

Michael Schilling zufrieden

Rielasingens Trainer Michael Schilling war natürlich zufrieden: „Wir haben wenig zugelassen und nur ein Standardtor kassiert. Nachdem wir in den vergangenen Wochen immer viel Ballbesitz hatten, aber ausgekontert wurden, haben wir uns für eine defensivere Variante entschieden.“

1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes (Tor), Spindler, Kunze (90.+3 Karacan), Plavci (82. Rasmus), Winterhalder, Stark (86. Ruberto), Colic, Mauersberger, Berger (24. Almeida), Matt, Kunz. – Tore: 1:0 (6.) Winterhalder, 1:1 (36.) Wiest, 2:1 (38.) Mauersberger, 3:1 (90.+3) Mauersberger. – SR: Hieber (Pfahlheim). – Z: 890. – Bes. Vork.: Rot für Wiest (76./FVR) wegen Tätlichkeit.