Turnen, Bundesliga

Siegerländer KV : StTV Singen 49:10

Stretovich nicht am Start

Nach dem Überraschungssieg gegen den SC Cottbus hatten sich die Singener Turner einiges vorgenommen, auch wenn Topscorer Ivan Stretovich nicht am Start sein konnte. Und schon bei den ersten Duellen am Boden wurde klar, dass es sehr schwer werden würde, Punkte auf die Habenseite zu bekommen. So ließen die Gastgeber schon zu Beginn nichts anbrennen und sicherten sich den Boden mit 11:3 Punkten.

Mit deutlichem Vorsprung in die Pause

Am Pauschenpferd war es dann noch klarer. Kein Gästeturner konnte punkten, und so verlor Singen auch dieses Gerät mit 11:0. Zum Leidwesen von StTV-Trainer Axel Leitenmair setzte sich die Überlegenheit der Siegerländer fort. Trotz guter Gegenwehr und ordentlichen Übungen mussten auch die Ringe mit 1:7 Punkten abgegeben werden. Mit einem deutlichen Vorsprung von 29:4 Scores ging es in die Pause, in der die Gäste vom Hegau noch einmal ihre ganzen Kräfte sammelten, um vielleicht doch noch das eine oder andere Gerät zu gewinnen.

Siegeszug setzte sich fort

Am Sprung schien dies auch beinahe zu gelingen. Am Ende hatte jedoch der Siegerländer KV nach den vier ausgeglichenen Sprungduellen knapp die Nase vorn und gewann das Gerät mit 2:1 Punkten. Während die Gäste noch mit den umstrittenen Entscheidungen des Kampfgerichts haderten, wechselten die Teams an den Barren. Doch auch hier setzte sich der Siegeszug der Siegerländer fort, die Gastgeber gewannen mit 11:1 Punkten. Am Reck dann das gleiche Bild, auch wenn das Ergebnis mit 7:4 für den Siegerländer KV nicht so hoch ausfiel. In der Endabrechnung hieß es dann schließlich 49:10 für die Gastgeber, und das Geräteergebnis von 12:0 war ebenfalls deutlich.

StTV Singen auf Platz sechs

Mit diesem Erfolg bleibt der Siegerländer KV auf Platz fünf, der StTV Singen liegt knapp dahinter auf dem sechsten Rang. Nachdem auch der TSV Pfuhl gegen den SC Cottbus mit 8:70 und der TuS Vinnhorst gegen die TG Saar mit 24:56 verloren haben, kommt es auf den kommenden Heimwettkampf am 9. November gegen den TuS Vinnhorst an, ob die kleine Chance auf den Klassenerhalt bestehen bleibt.

Jetzt heißt es, Käfte zu sammeln

Nun heißt es für die Singener erst einmal, in den nächsten zwei Wochen neue Kräfte und Motivation zu sammeln, um in diesem entscheidenden Wettkampf das Beste herauszuholen. (od)