von unserer Sportredaktion

Beachvolleyball: Der Stadt Konstanz und dem USC Konstanz ist zum Jahreswechsel ein echter Coup gelungen. Denn während die besten deutschen Beachvolleyball-Teams mitten im Wintertraining und damit in der Saisonvorbereitung sind, steht der Tourkalender der größten Beachvolleyball-Serie Europas fest. Vom 26. bis 28. Juni feiert die Techniker Beach Tour ihre Premiere in Konstanz. Die besten deutschen Beachvolleyball-Teams werden dann auf Klein Venedig um wichtige Punkte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft in Timmendorf kämpfen. „Wir freuen uns sehr, dass die Techniker Beach Tour in Konstanz Halt macht“, sagt Andreas Osner, Bürgermeister der Stadt Konstanz. Konstanz sei eine Sportstadt, „und kaum eine Sportart passt wohl besser zum sommerlichen Flair hier direkt am See als Beachvolleyball“, so Osner weiter. Wenn also Ende Juni die besten deutschen Beachvolleyballer am Bodensee aufschlagen, „ist ein Sportevent der Extraklasse garantiert“.

Acht Tourstopps in Deutschland

Mit acht Tourstopps in ganz Deutschland lockt die Techniker Beach Tour auch zahlreiche Zuschauer in die Stadien. So waren im vergangenen Jahr insgesamt über 330 000 Besucher vor Ort und verfolgten Spitzensport auf höchstem Niveau. Im vergangenen Spätsommer hatte der USC Konstanz unter Führung des Vorsitzenden Harald Schuster vorsichtig die Fühler bei der Techniker Beach Tour ausgestreckt, ob ein Tourstandort in Konstanz überhaupt in Frage käme. „Die Resonanz war durchweg positiv“, berichtet Schuster. Die Tour-Organisatoren um Frank Mackerodt und Frank Ehrich waren sofort begeistert vom Standort Konstanz. Letztlich ging dann alles sehr schnell. Die Stadt Konstanz und Sportamtsleiter Frank Schädler haben sich für dieses Event gerne eingesetzt. Für den USC Konstanz und Harald Schuster wäre „ohne diese großartige Unterstützung“ dieses Event nicht möglich gewesen.

30000 Zuschauer erwartet

Ende Juni erwarten die Veranstalter dann über 30 000 Zuschauer auf Klein Venedig, auch im Fernsehen können die Spiele verfolgt werden. „Wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat“, sagt Schuster. Nun beginnt für den USC Konstanz eine anspruchsvolle Zeit der Vorbereitung. „Wir müssen einige Dinge beachten, insbesondere was die Infrastruktur angeht, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das hervorragend abbilden können“.