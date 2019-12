von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – SC Pfullendorf 1:1 (1:0). – In den Anfangsminuten spielte Lahr äußerst dominant und machte mächtig Druck. Der SCP hatte Glück, dass Bojang aus kurzer Distanz nur an die Latte schoss (2.). Nach etwa fünf Minuten war die Drangphase der Lahrer vorbei und die Pfullendorfer gestalteten das Spiel offen. Nachdem Peter von der Grundlinie zu Heiko Behr ablegte, schoss dieser knapp am langen Pfosten vorbei (6.). In der elften Minute hatten die Linzgauer die nächste Chance zur Führung, allerdings konnte Lahrs Keeper Jonas Witt Sautters Knaller aus 20 Metern parieren.

Intensive Partie mit vielen Chancen und der Führung für die Heimelf

Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf und es gab weitere Chancen auf beiden Seiten. In Minute 18 dribbelte sich Yannic Prieto durch die Pfullendorfer Abwehr, sein Abschluss war jedoch zu unpräzise. Nach feinem Pass von SCP-Spielmacher Alessandro Sautter spitzelte Lukas Stützle das Leder am herauseilenden Witt vorbei, Sören Zehnle klärte jedoch in höchster Not auf der Linie und verhinderte die Pfullendorfer Führung. Nun war wieder Lahr an der Reihe: Der pfeilschnelle Prieto zog erneut an und wurde von Waldraff im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter nagelte Violand Kerellaj humorlos unter die Latte (26.).

Mit 1:0 geht es in die Pause

Glück hatte der SCP dann in Minute 31, als Jonas Keller, der aufgrund der großen personellen Probleme erstmals als Innenverteidiger aufgelaufen war, den Ball im eigenen Strafraum vertändelte und Amadou Marena im letzten Moment gegen Gürsoy blockte. In der 41. Minute hatte die Sijaric-Elf die nächste große Chance zum Ausgleich: Nach Sautter-Ecke köpfte Samuel Fischer am kurzen Pfosten mit dem Hinterkopf auf Lahrs Gehäuse, Witt rettete aber mit einem Blitzreflex die Führung der Gastgeber.

SCP macht Druck

Nach der Pause schnürten die Linzgauer die Dewes-Elf hinten ein und drängte auf den Ausgleich. Lahr blieb bei seinen Kontern brandgefährlich. Nach Steilpass von Weschle lief Prieto alleine auf Sebastian Willibald zu, scheiterte aber am glänzend reagierenden SCP-Schlussmann (51.). Die nächste gute Gelegenheit zum 2:0 hatten die Gastgeber in Minute 69, als Weschle frei auf Willibald zulief und in diesem seinen Meister fand. Anschließend spielte nur noch der SCP: Nach Sautter-Ecke köpfte Fischer drüber (81.), nach einer Stützle-Ablage wurde Kukics Schuss noch entscheidend zur Ecke geblockt (83.).

Verdienter Ausgleich und turbulente Nachspielzeit

Folgender Eckball führte dann zum Ausgleich: Sautter trat die Ecke an den langen Pfosten, dort legte Stützle den Ball per Kopf quer auf Marena, dieser legte ab auf Samuel Fischer, der den Ball zum viel umjubelnden Ausgleich in die Maschen köpfte (84.). In Minute 89 brannte es lichterloh in Lahrs Strafraum: Heiko Behr kam im Getümmel zum Abschluss, diesen konnte Witt noch entscheidend abwehren, ehe der Ball auf der Linie geklärt wurde. Richtig brenzlig wurde es in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Samuel Peter zündete den Turbo und wäre frei auf das Tor gelaufen, jedoch wurde er im letzten Moment vom frisch eingewechselten Neumaier von den Beinen geholt. Anstatt Neumaier wegen einer Notbremse die Rote Karte zu geben, zeigte der ansonsten starke Schiedsrichter Michaelis SCP-Trainer Adnan Sijaric die Gelb-Rote Karte, da dieser mit seiner Entscheidung nicht einverstanden war. Der folgende Freistoß von Sautter brachte dann keine Gefahr mehr ein. Unmittelbar danach war Schluss.

Tore: 1:0 (26.) Kerellaj (FE), 1:1 (84.) Fischer – SR: Michaelis (Freiburg) – Z: 122

SC Lahr: Witt – Zehnle, Bürkle, Burgert, Zehnle – Wirth – Prieto (88. Neumaier), Gürsoy (75. Witt), Kerellaj, Bojang (78. Sen) – Weschle (73. Bologna)

SC Pfullendorf: Willibald – Waldraff, Keller, Fischer, Marena – Peter, Behr, Sautter, Gül (69. Beck) – Stützle, Kukic

Trainerstimmen:

Adnan Sijaric: „Das war ein tolles Verbandsligaspiel. Bis auf die ersten fünf Minuten war das von uns richtig gut. Da hatten wir Probleme. Danach hatten wir in der ersten Halbzeit drei klare Einschussmöglichkeiten. Die zweite Halbzeit war dann richtig gut. Der Ausgleich war mehr als verdient. Ich bin glücklich, meine Mannschaft hat nochmal alles rausgehauen.“

Oliver Dewes: „Wir haben heute gegen eine sehr spielstarke Mannschaft gespielt. Mit dem Punkt bin ich sehr zufrieden. Wir hatten die Chance zum 2:0, wenn wir das erzielen wäre das Spiel womöglich anders ausgegangen. Trotzdem kann ich gut damit leben.