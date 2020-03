Turnen-Landesliga: StTV Singen – TV Sexau 247,75:229,85. – Am ersten Wettkampfwochenende hatte der Stadt-Turnverein Singen die Mannschaft des TV Sexau zu Gast. Der TV Sexau ist der Absteiger aus der Verbandsliga und sein Ziel ist klar: Wiederaufstieg in die höhere Liga. Am Ende aber gewannen die Singener das Duell sicher und vor allem in dieser Höhe überraschend klar.

Nur am Reck endete das Duell knapp

Am ersten Gerät, dem Reck, wurde es erst einmal ganz knapp. Die Gäste legten vier gute Übungen vor. Der Stadt-Turnverein Singen konterte und holte sich mit einem Vorsprung von 0,15 Punkten die Wertung an diesem Gerät. Am Boden konnte der TV Sexau den höherwertigen Übungen des Gastgeberteams nicht viel entgegensetzen. Dieses Gerät ging eindeutig mit 40,65 zu 37,95 Punkten an die Mannschaft vom Hohen-

twiel. Hier zeigten vor allem die jungen Turner Devin Matern und Joseph Mascot, dass sie ihre Übungen beherrschen und sammelten wichtige Punkte für die Mannschaften.

Fehlerfreie Singener Übungen

Am Seitpferd war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften noch größer. Mit einem Vorsprung von 8,65 Punkten vergrößerte sich die Singener Führung immer mehr. Nick Amon, Volker und Rainer Wiechert, Tim Richter sowie Philipp Leitenmair trugen ihre Übungen fehlerfrei vor. So konnte der StTV Singen beruhigt an die Ringe wechseln. Auch an diesem Gerät ließen die Athleten die Konkurrenten des TV Sexau immer weiter zurück.

Ein sehr schöner Handstandüberschlag

Am Sprung gab Yanick Bäuml sein Debüt in der Landesliga. Er turnte einen sehr schönen Handstandüberschlag in den Stand und erhielt zu Recht 10,25 Punkte. Beim abschließenden Barren turnten die Singener Jungs ihre Übungen sicher durch. Auch Devin Matern machte seine Sache beim Einstand an diesem schwierigen Gerät sehr ordentlich. (al)