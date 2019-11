von unserer Sportredaktion

Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TuS Vinnhorst (Samstag, 17 Uhr, Münchriedhalle). – Zwei Wochen hatte der StTV Singen Zeit, sich von der Niederlage gegen den Siegerländer KV zu erholen und muss nun im kommenden Heimwettkampf alles geben, um die Chance auf den Klassenerhalt wahren.

Vinnhorst in Bestbesetzung

Zu Gast in der Singener Münchriedhalle ist der Mitaufsteiger TuS Vinnhorst, der bisher glücklos agierte und auf dem letzten Tabellenplatz liegt. Doch die Gäste wollen es noch einmal wissen und reisen mit ihrer Bestbesetzung an den Bodensee. Im Kader stehen hochkarätige Turner wie der spanische WM-Bronzemedaillengewinner und Europameister am Boden Miguel Zapata, der Russe Vladislav Poliashov, Mannschaftsmitglied des russischen Weltmeisterteams 2019, und der deutsche Topturner Karim Rida, Dritter im Mehrkampf bei den Deutschen Meisterschaften 2019.

Spannender Wettkampf zu erwarten

So ist ein spannender Wettkampf zu erwarten, bei dem auch das Turn-Team Singen in Bestbesetzung antreten wird und dem Publikum besten Turnsport liefern möchte. Für die Turnfans in der Region ist es die letzte Gelegenheit in dieser Saison, die StTV-Turner Christian Dehm, Dominik Grandl, Volker und Rainer Wiechert, Tim und Philipp Leitenmair, Antonio Huber, Matthias Mayer, Luca Pollin, Ilie-Daniel Popescu, Nikita Ignatyev und Ivan Stretovich noch einmal in der Region zu erleben.

Karten gibt es bei der Geschäftsstelle des StTV Singen (Waldeckhalle), Friseursalon Stillisimo, Cafe Mocca und Intersport Schweizer. (od)

Das Singener Team im Porträt Christian Dehm Alter: 27

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Reck

Christan Dehm. | Bild: Oliver Dehm

Antonio Huber Alter: 30

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Sprung

Antonio Huber. | Bild: Oliver Dehm

Matthias Mayer Alter: 24

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Boden, Ringe

Matthias Mayer. | Bild: Oliver Dehm

Dominik Grandl Alter: 28

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Pferd

Dominik Grandl. | Bild: Viktor Babkin

Philipp Leitenmair Alter: 25

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Reck

Philipp Leitenmair. | Bild: Oliver Dehm

Tim Leitenmair Alter: 25

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Barren

Tim Leitenmair. | Bild: Oliver Dehm

Luca Pollin Alter: 18

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Reck

Luca Pollin. | Bild: Oliver Dehm

Volker Wiechert Alter: 21

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Boden

Volker Wiechert. | Bild: Oliver Dehm

Rainer Wiechert Alter: 24

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Pferd

Rainer Wiechert. | Bild: Oliver Dehm

Ivan Stretovich Alter: 22

Nationalität: russisch

Lieblingsgerät: alle

Ivan Stretovich. | Bild: Oliver Dehm

Ilie-Daniel Popescu Alter: 36

Nationalität: deutsch

Lieblingsgerät: Pferd, Sprung

Ilie-Daniel Popescu. | Bild: Oliver Dehm

Nikita Ignatyev Alter: 27

Nationalität: russisch

Lieblingsgerät: Ringe