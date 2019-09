Frauenhandball, 3. Liga: TV Möglingen – SV Allensbach (Sonntag, 16.30 Uhr, Stadionhalle). – Am Sonntag steht die erste Auswärtsfahrt der noch jungen Saison für die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach an. Diese führt das Team vom Bodensee zum heimstarken TV Möglingen in die Nähe von Ludwigsburg.

Die Vorzeichen sind für beide Teams ähnlich. Sowohl der TVM als auch der SVA hatten vor der Saison einen Umbruch und sind mit einer Niederlage in die Runde gestartet. Für die Möglingerinnen gab es beim Meisterschaftsaspiranten Regensburg nichts zu holen (21:32). Die Mannschaft von Trainerin Kerstin Zimmermann wird daher alles daran setzen, sich vor heimischem Publikum besser zu präsentieren.

TV Möglingen hat eine gefährliche Torjägerin im Team

Hinter dem ehemaligen Zweitligisten liegt eine schwierige Saison mit vielen Verletzungssorgen, die er trotzdem noch auf dem versöhnlichen sechsten Tabellenplatz beendet hat. Das spricht für die Qualität und Einstellung der Mannschaft. Trotz einiger Abgänge können die Gastgeberinnen weiterhin auf ihre Rückraumschützin Sulamith Klein bauen.

Mit 185 Toren war sie in der vergangenen Runde die zweiterfolgreichste Torjägerin der 3. Liga Süd. „Möglingen ist unglaublich heimstark und immer ein unangenehm zu spielender Gegner“, sagt der Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz. Der 52-Jährige weiß, wovon er spricht. Im April unterlag sein Team trotz Aufholjagd in der Stadionhalle mit 21:25.

Bild: Thomas Scherer

„Möglingen ist unglaublich heimstark und immer ein unangenehm zu spielender Gegner.“ Oliver Lebherz, Teamchef des SV Allensbach

Die Allensbacherinnen sind mit einer knappen 21:23-Heimniederlage gegen Gröbenzell gestartet. Vor allem die Anfangsphase der Partie war von technischen Fehlern und Nervosität geprägt – der neu formierten Mannschaft fehlt noch die Routine.

„Wir haben viele junge Spielerinnen im Kader, und einige sind erst nach einer schweren Verletzung wieder zurückgekommen. Der Prozess des sich Findens wird deshalb sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, analysiert Vorstand Andreas Spiegel.

Handball Bittere Allensbacher Auftaktniederlage Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem müssen die Gelb-Blauen mehr Durchschlagskraft im Angriff an den Tag legen, um beide Zähler aus Möglingen mitzunehmen. Verzichten muss der SV Allensbach bei der Mission Auswärtssieg auf Julia von Kampen. Die 20-Jährige zog sich im Spiel gegen Gröbenzell einen Bruch in der Hand zu und fällt bis auf weiteres aus. Dafür ist Neuzugang Jennifer Grathwohl nach ihrer Knieverletzung erstmals mit im Kader.

Ein gutes Omen für die Mannschaft vom Bodensee: Auch vor einem Jahr startete sie mit einer knappen Niederlage, um dann in der Hinrunde kein einziges Spiel mehr zu verlieren. (as)