von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: ESV Regensburg – SV Allensbach 31:26 (19:13). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach sind mit einer Niederlage im Gepäck von ihrer längsten Auswärtsfahrt zurückgelehrt. Gegen den Tabellenführer ESV Regensburg war vor allem die Sechs-Tore-Hypothek aus der ersten Halbzeit zu hoch, um das Spiel nochmals zu drehen. Dazu kamen fünf verworfene Siebenmeter.

Selbstbewusst nach Bayern

Dabei fuhren die Allensbacherinnen, zwar ohne Dovile Ilciukaite und Greta Rinkeviciute (Nationalmannschaft) sowie Leonie Scholl (verletzt), aber durchaus motiviert und selbstbewusst nach Bayern, hatten sie doch die letzten drei Partien für sich entscheiden können. Erst nach etwas über zwei Minuten fiel der erste Treffer der Partie für die Gastgeberinnen. Wiederum zwei Minuten später glich der SV Allensbach durch Tabea Maier aus.

SVA kommt stärker auf

Dann zogen die Regensburgerinnen aber bereits auf 5:1 davon, was das Trainerteam der Gäste zur ersten Auszeit zwang. Im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte fanden die Allensbacherinnen dann besser in die Partie. Der ESV hielt aber dagegen und die Vier-Tore-Führung aufrecht. Vor allem Nicole Schiegerl sorgte immer wieder für Gefahr und konnte vier ihrer fünf Tore vor der Pause erzielen.

Acht Treffer durch Tabea Maier

Bei den Allensbacherinnen zeigte sich Tabea Maier weiter treffsicher, insgesamt war sie mit acht Toren die erfolgreichste Schützin ihrer Farben. Vor allem in der Defensive fehlte aber zu oft der Zugriff, was den Gastgeberinnen 19 Tore im ersten Durchgang ermöglichte.

Regensburg zieht davon

Der zweite Abschnitt begann zwar mit einem erfolgreichen Abschluss von Laura Strosack. Anschließend vergab der SV Allensbach aber den zu diesem Zeitpunkt dritten Strafwurf im Spiel. Stattdessen gelang den Regensburger Gastgeberinnen ein Doppelschlag, und bis zur 39. Minute konnten sie sogar auf neun Tore davonziehen (25:16). Dann übernahm SVA-Routinier Nadja Greinert die Verantwortung und erzielte die nächsten vier Tore für die Gelb-Blauen alle selbst.

Der SV Allensbach kam im weiteren Spielverlauf nochmals bis auf drei Tore heran, was auch das Resultat einer Abwehrumstellung von 3:2:1 auf 6:0 war. Doch zu mehr reichte es an diesem Abend nicht mehr. Der ESV Regensburg verwaltete den Vorsprung geschickt und entschied am Ende die Partie mit 31:26 für sich.

Auf Platz sechs abgerutscht

Der ESV bleibt damit an der Tabellenspitze, der SVA rutschte einen Platz ab auf Rang sechs. Erfreulich auf Allensbacher Seite war das Comeback von Julia von Kampen nach zweimonatiger Verletzungspause. Das nächste Spiel bestreiten die Allensbacherinnen am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der Riesenberghalle gegen den Aufsteiger ASV Dachau. (asp)

SV Allensbach: Kuntz, Leenen (Tor); Grathwohl, Person (1), Rothmund (2), Willauer (4), Greinert (6), Maier (8/2), Bok, Gisa, Epple (1), Allgaier (3), Strosack (1).