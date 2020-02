von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: SG Schozach-Bottwartal – SV Allensbach 27:23 (15:14). – Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach hielten die Partie beim Tabellendritten SG Schozach-Bottwartal lange ausgeglichen, konnten allerdings nie selbst in Führung gehen und verpassten damit die Chance, am starken Aufsteiger vorbeizuziehen.

Viele Siebenmeter auf beiden Seiten

Bis zum 3:3 hatte das Unentschieden Bestand. In diesen ersten sieben Minuten bekamen die Allensbacherinnen bereits zwei Strafwürfe zugesprochen, wovon Nadja Greinert einen verwandelte. Das zeigte aber schon, dass es in den Defensivreihen zur Sache gehen sollte. Am Ende durften beide Teams sechs Mal zum Siebenmeter antreten. Nach dem verworfenen Strafwurf legte die SG Schozach los wie die Feuerwehr und ging mit 7:3 in Führung. Da ließ die erste Auszeit der Gäste nicht lange auf sich warten. 15 Minuten waren da gespielt. Die Worte des Trainerteams schienen erst einmal nicht gefruchtet zu haben, denn die SG baute ihre Führung weiter aus. Dann legte der SVA allerdings den Schalter um. Von 6:11 verkürzte er auf 10:11 durch einen Doppelpack von Katja Allgaier und weitere Treffer von Nadja Greinert und Dovile Ilciukaite. Allgaier und Greinert schnürten dann bis zur Pause nochmals einen Doppelpack und so ging es mit einem 14:15-Rückstand in die Kabinen.

Lange Torflaute beim SVA

Der Start in die zweite Halbzeit glückte, und so konnte Allensbach zum 16:16 ausgleichen. Alles schien wieder offen. Doch es kam erneut wie so oft in dieser Saison. Über zwölf Minuten erzielten die Allensbacherinnen keinen eigenen Treffer und kassierten zum allem Überfluss auch noch zwei Zeitstrafen. Die Gastgeberinnen ließen sich nicht zweimal bitten und stellten den Spielstand auf 21:16. Die Vorentscheidung!

Frischer Wind durch Leonie Scholl

Dass es auch anders geht, zeigte der SVA dann zwischen der 45. und 54. Minute. Die eingewechselte Leonie Scholl brachte frischen Wind und erzielte zwei Tore, und auch Nadja Greinert traf wieder doppelt. Die Defensive sorgte dafür, dass Schozach kein eigenes Tor erzielen konnte, und so kam das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz wieder bis auf einen Treffer heran. Doch die Leistung war an diesem Tag einfach zu schwankend. Die Gastgeberinnen fanden wieder zurück ins Spiel und konnten das Spiel in der Crunchtime für sich entscheiden.

Auf Platz sechs abgerutscht

Durch die Siege der Konkurrenten Wolfschlugen und Haunstetten in der Verfolgergruppe rutschten die Allensbacherinnen auf den sechsten Platz ab. Will man den Anschluss nicht weiter verlieren, müssen die Gelb-Blauen im kommenden Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr unbedingt punkten. Zu Gast ist dann allerdings der Tabellenführer aus Metzingen. (asp)

SV Allensbach: Kuntz, Leenen (Tor); Grathwohl, Rothmund, Willauer (1), Greinert (8/5), Maier (1), Bok, Gisa, von Kampen (1), Epple, Rinkeviciute, Allgaier (4), Scholl (2), Strosack (1), Ilciukaite (5).