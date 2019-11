Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – ASV Dachau (heute, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Heute empfangen die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach den Aufsteiger in der Riesenberghalle. Die Mannschaft aus Bayern ist einer der drei Neulinge in der Liga und steht aktuell mit 5:11 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Für die Allensbacherinnen wird es im Duell mit den Gästen enorm wichtig sein, ihre Gegnerinnen nicht zu unterschätzen und ähnlich selbstbewusst aufzutreten wie zuletzt bei den Siegen gegen Kappelwindeck/Steinbach (30:25) und Pforzheim (29:15).

Dachau spielt gut mit in der Liga

Bis jetzt spielt das Team von Trainer Thomas Lukauer gut in der 3. Liga Süd mit und konnten bereits gegen Nellingen, Steinbach und Gröbenzell punkten. In den letzten beiden Spielen verlor es allerdings deutlich gegen den ESV Regensburg und die SG Schozach-Bottwartal. Wie der SVA auch haben die Dachauerinnen eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft, in der es über das Kollektiv geht.

Viele Faktoren waren selbstverschuldet

Für die Gastgeberinnen gilt es, nach der Niederlage in Regensburg (31:26) wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Dass es beim Tabellenführer trotz drei Siegen in Folge zuvor schwer werden würde, war klar. Viele Faktoren waren aber auch selbstverschuldet, wie etwa fünf verworfene Siebenmeter. Das muss nun aus den Köpfen der Spielerinnen raus, damit im ersten von zwei Heimspielen hintereinander die Punkte zehn und elf eingefahren werden können.

Ganz dicke Brocken noch vor Weihnachten

Danach warten mit dem TSV Wolfschlugen (Heimspiel am 7. Dezember) und dem TSV Haunstetten (auswärts am 14. Dezember) noch zwei ganz dicke Brocken vor Weihnachten auf das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz.

Ilciukaite und Rinkeviciute wieder mit von der Partie

Dovile Ilciukaite und Greta Rinkeviciute werden nach der Länderspielpause wieder mit von der Partie sein. Leonie Scholl laboriert immer noch an ihrer Sprunggelenkverletzung. Dazu kommt mit Routinier Sarah Rothmund ein weiterer Ausfall, den das Trainerteam kompensieren muss. „Man merkt den Spielerinnen an, dass sie seit Monaten in der Wettkampfbelastung sind. Für uns ist es natürlich bitter, dass neben Leonie nun auch Sarah ausfällt, aber wir haben einen großen Kader und jede wird für die andere kämpfen“, erklärt Vorstand Andreas Spiegel. (asp)