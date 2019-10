von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga, Frauen: SG Kappelw./Steinbach – SV Allensbach 25:30 (13:15). – Nach Spielende tanzten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach wie schon in der Vorwoche glücklich über das Spielfeld. Gerade hatten sie ihr Auswärtsspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 30:25 gewonnen und feierten damit den zweiten Sieg in Folge.

Ausgeglichener Beginn

Das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz musste auf Julia von Kampen und Katharina Bok verzichten. Die Partie in der Sportschule Steinbach begann ausgeglichen. Kappelwindeck/Steinbach spielte dynamisch im Angriff und offensiv in der Abwehr. Die Gäste hielten dagegen und kamen immer wieder über den Kreis oder Eins-gegen-Eins-Aktionen zum Torerfolg. Die Allensbacherinnen setzten sich durch zwei verwandelte Strafwürfe von Dovile Ilciukaite erstmals mit zwei Toren ab (7:5). Steinbach kam nochmals heran (8:7, 9:8), auch weil der SVA die eine oder andere Chance vergab. Dann jedoch hatten die Abwehr und Torhüterin Leonie Kuntz eine starke Phase, der SVA führte mit vier Toren (25.). Jedoch verpassten es die Gelb-Blauen, nachzulegen. Durch technische Fehler kam der Gastgeber zurück in die Partie. Die 15:13-Halbzeitführung für Allensbach hatte trotzdem Bestand.

Guter Start in Halbzeit zwei

Wichtig war Teamchef Oliver Lebherz nun, dass seine Spielerinnen wach aus der Kabine kommen. Und das taten sie! Durch Tore von Nadja Greinert, der erneut gut aufgelegten Hannah Person und Dovile Ilciukaite setzten sich die Gäste auf vier Tore ab. Auch von der frühen Auszeit der SG ließen sich die Allensbacherinnen nicht aus der Ruhe bringen. Sophie Leenen parierte einen Siebenmeter. 20:14, die Vorentscheidung. Die SG stellte ihre Deckung nun defensiver, womit sich Allensbach schwerer tat. Die Partie gestaltete sich wieder ausgeglichener, ein 6:2-Lauf brachte den Tabellenachten nochmals auf Tuchfühlung, doch auf mehr als zwei Tore kam er nicht heran. Beim SVA erzielte Julia Willauer in der Schlussphase ihre beiden Treffer. Am Ende ein verdienter 30:25-Auswärtssieg.

Spielfrei am Wochenende

Am Wochenende hat Allensbach spielfrei. Weiter geht es mit dem Heimspieltag am 9. November. (asp)

SV Allensbach: Kuntz, Leenen (Tor); Grathwohl, Person (3), Rothmund (5), Willauer (2), Greinert (5/1), Maier (3), Gisa, Epple, Rinkeviciute (3/2), Allgaier (4), Scholl, Strosack, Ilciukaite (5/2).