von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – TV Möglingen (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle Kaltbrunn). – Mit der Mannschaft aus dem Landkreis Ludwigsburg lieferten sich die Allensbacherinnen in der Vergangenheit immer hochklassige und spannende Duelle, was auch zum Auftakt der Rückrunde in der Riesenberghalle für das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz zu erwarten ist.

Schlechte Hinrunde für Möglingen

Die Hinrunde verlief für Möglingen alles andere als zufriedenstellend. Lange stand der TVM auf dem letzten Tabellenplatz und musste teils deutliche Niederlagen hinnehmen, so auch im Hinspiel gegen den SV Allensbach (29:37). Zuletzt setzte das Team von Trainerin Kerstin Zimmermann aber ein deutliches Ausrufezeichen und konnte Tabellenführer Regensburg mit 38:33 in die Schranken weisen. Dadurch steht der TV Möglingen erstmals in dieser Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Die gefährlichste Gästespielerin ist Sulamith Klein. In dieser Spielzeit steht die Rückraumshooterin auf Platz zwei der Torjägerliste mit 102 erzielten Treffern.

Wiedergutmachung angesagt

Die Allensbacherinnen wollen sich ihrerseits für den verpatzten Rückrundenstart in Gröbenzell rehabilitieren. Nach einer guten ersten Halbzeit mit zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung verlor der SVA in Halbzeit zwei völlig den Faden und mussten sich am Ende mit 23:30 geschlagen geben.

Dies sorgte nach drei Siegen in Folge wieder für etwas Ernüchterung – und für den Willen, es vor heimischem Publikum besser zu machen. Positiv ist, dass die Verletztenliste kleiner geworden ist. Laura Strosack und Leonie Scholl sind wieder voll einsatzfähig und bieten dem Trainerteam so mehr Optionen im Rückraum. Hannah Person und Greta Rinkeviciute fallen hingegen weiterhin aus.

Andreas Spiegel optimistisch

„Die Mannschaft ist willens, alles reinzuwerfen, um wieder auf die Erfolgsspur einzubiegen“, zeigt sich der Allensbacher Vorsitzende Andreas Spiegel optimistisch. (asp)