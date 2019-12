von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – TSV Wolfschlugen 30:23 (13:7). – Was für ein Spiel! Mit der wohl besten Saisonleistung haben die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach gegen den TSV Wolfschlugen gewonnen und bleiben auch im fünften Heimspiel in Folge ungeschlagen. Vor allem die Defensive der Gastgeberinnen war in der ersten Hälfte nur selten zu knacken. So arbeiteten sich die Allensbacherinnen bis zur Pause einen komfortablen Sechs-Tore-Vorsprung heraus.

Gelungener Spielauftakt

Der SV Allensbach erwischte einen Auftakt nach Maß. Nach etwas mehr als sechs Minuten traf die „Spielerin des Spiels“ Nadja Greinert zum 4:1. Der SVA ließ die Zügel etwas schleifen, übernahm diese aber wieder beim Stand von 4:4 und setzte sich bis zur 21. Minute durch Dovile Ilciukaite erstmals auf vier Tore ab (9:5).

Allensbacherinnen gehen „dahin, wo es weh tut“

Die Gäste versuchten eine stabile 6:0-Abwehr zu stellen, aber die Allensbacherinnen gingen immer wieder „dahin, wo es weh tut“. Wenn der Lohn nicht der direkte Torerfolg war, bekam das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz einen Strafwurf zugesprochen und gerade Routinier Nadja Greinert zeigte sich hier eiskalt.

Keine Chance für die Gäste

In der zweiten Hälfte hielten die Allensbacherinnen den Vorsprung vorerst aufrecht, ehe die Kabinenansprache von Gästetrainer Rouven Korreik Wirkung zu zeigen schien. Wolfschlugen kam auf 14:11 heran, doch ein Time-out des SVA, ein Doppelschlag des Linkshänderduos von Kampen/Greinert und ein gehaltener Strafwurf durch Torhüterin Leonie Kuntz erstickten die Versuche der Gäste im Keim. In dieser entscheidenden Phase zogen die Gastgeberinnen auf acht Tore davon (21:13).

Trainer Lebherz zum Spiel

Der TSV versuchte es noch einmal mit einer offensiveren Deckungsvariante, doch Allensbach hatte die passende Antwort. Auch das Tempo hielten die Gastgeberinnen weiter hoch, was in einen 30:23-Sieg im letzten Heimspiel 2019 resultierte. „Ich freue mich, dass unser Matchplan heute aufgegangen ist und wir eine überzeugende Leistung gezeigt haben“, analysierte ein zufriedener Teamchef Oliver Lebherz.

Durch diesen Erfolg schiebt sich der SV Allensbach auf den vierten Tabellenplatz vor. Am Samstag gastiert das Team beim punktgleichen TSV Haunstetten. Es gibt noch freie Plätze im Fanbus. Anmeldung unter info@sva-bundesliga.de.

SVA: Kuntz, Leenen (Tor); Grathwohl (1), Person (3), Willauer, Greinert (10/5), Maier (3/1), Bok (1), Gisa (1), von Kampen (4), Epple, Rinkeviciute (1), Allgaier (1), Strosack (1), Ilciukaite (4). – Z: 300.